Calcio
Coppa Italia
I VOTI

Le pagelle di Piantanida: Yildiz "mette" ansia, David fa gemere il torchio

Zaniolo senza maquillage, Koopmeiners"si toglie i panni dell'eremita e Miretti "spallettata" alla Brozovic

02 Dic 2025 - 23:55
02:02 

KOOPMEINERS 6,5
Dopo qualche partita da eremita in difesa, ritorna in città con quella sana voglia di immergersi nel traffico di centrocampo per dimostrare che conosce ancora la strada: la strada di casa che ha perso da quando è arrivato alla Juve. Sulla cartolina del gol il suo indirizzo c’è, vediamo se arriva nella posta di Spalletti.

ZANIOLO 5,5
Secondo un rapporto de Il Sole 24 Ore Udine è terza nella classifica delle province con la qualità di vita più alta e in questi mesi si è visto come quest’aria abbia contribuito al maquillage di Nicolò. Stavolta no, lascia l’illuminante a casa.

DAVID 6,5
Inizia a far “gemere i torchi”. Questa bella espressione avrà un centinaio di anni, quelli che i tifosi della Juve si augurano di non dover aspettare per vedere il vero Jonathan, che però stasera ha stampato una bella partita: il torchio ha iniziato a gemere sulla carta canadese.

MIRETTI 6,5
Ora, non so se siamo vicini ad un’altra “spallettata” un po’ come quando ha preso Brozovic da mezzala e gli inculcato il sapere del regista. Però però, però con un po’ di sano “studio matto e disperatissimo” alla Leopardi sai che…

ATTA 5,5
È il voto senza commento di Juventus-Udinese.

YILDIZ 7
Il suo contratto scade nel 2029 e guadagna solo, giusto ribadire “solo” 1,7 milioni di euro. Ogni partita che passa è un giorno perso verso il rinnovo. Ma chi sono io per mettere pressione ai dirigenti della Juve? Nessuno, ma voglio mettere ansia, inquietudine, apprensione e ogni sinonimo sulla faccia della terra legato alla possibilità che possano perderlo.

