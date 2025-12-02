Le pagelle di Piantanida: Yildiz "mette" ansia, David fa gemere il torchio

Zaniolo senza maquillage, Koopmeiners"si toglie i panni dell'eremita e Miretti "spallettata" alla Brozovic
KOOPMEINERS 6,5
Dopo qualche partita da eremita in difesa, ritorna in città con quella sana voglia di immergersi nel traffico di centrocampo per dimostrare che conosce ancora la strada: la strada di casa che ha perso da quando è arrivato alla Juve. Sulla cartolina del gol il suo indirizzo c’è, vediamo se arriva nella posta di Spalletti.
ZANIOLO 5,5
Secondo un rapporto de Il Sole 24 Ore Udine è terza nella classifica delle province con la qualità di vita più alta e in questi mesi si è visto come quest’aria abbia contribuito al maquillage di Nicolò. Stavolta no, lascia l’illuminante a casa.
DAVID 6,5
Inizia a far “gemere i torchi”. Questa bella espressione avrà un centinaio di anni, quelli che i tifosi della Juve si augurano di non dover aspettare per vedere il vero Jonathan, che però stasera ha stampato una bella partita: il torchio ha iniziato a gemere sulla carta canadese.
MIRETTI 6,5
Ora, non so se siamo vicini ad un’altra “spallettata” un po’ come quando ha preso Brozovic da mezzala e gli inculcato il sapere del regista. Però però, però con un po’ di sano “studio matto e disperatissimo” alla Leopardi sai che…
ATTA 5,5
È il voto senza commento di Juventus-Udinese.
YILDIZ 7
Il suo contratto scade nel 2029 e guadagna solo, giusto ribadire “solo” 1,7 milioni di euro. Ogni partita che passa è un giorno perso verso il rinnovo. Ma chi sono io per mettere pressione ai dirigenti della Juve? Nessuno, ma voglio mettere ansia, inquietudine, apprensione e ogni sinonimo sulla faccia della terra legato alla possibilità che possano perderlo.