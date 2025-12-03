Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Coppa Italia

Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola

Perché sparisce un giocatore dell'Udinese sulla linea del Var? Stiamo parlando di un altro caso come Juve-Salernitana 2022? Tutta la verità dell'ex-arbitro Emidio Morganti nello studio di Coppa Italia Live.

03 Dic 2025 - 00:03
02:36 

Ultimi video

02:05
68' | Gol di Locatelli (Juventus-Udinese 2-0)

Coppa Italia: gol di Locatelli su rigore, Juventus-Udinese 2-0

00:17
Gatti, le immagini dell'infortunio: "Si è fatto male da solo: brutto segno"

Gatti, le immagini dell'infortunio: "Si è fatto male da solo: brutto segno"

09:03
Spalletti: "Voglio una Juve più cattiva"

Spalletti: "Voglio una Juve più cattiva"

00:26
Tacchinardi: "Koopmeiners ha recuperato una cosa"

Tacchinardi: "Koopmeiners ha recuperato una cosa"

00:27
Panucci: "Yildiz non può uscire dal campo"

Panucci: "Yildiz non può uscire dal campo"

00:44
Runjaic: "Non è mai facile giocare qui"

Runjaic: "Non è mai facile giocare qui"

02:36
Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola

Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola

01:25
Kalulu: "Risultati che ridanno fiducia"

Kalulu: "Risultati che ridanno fiducia"

02:12
Palma: "Yildiz è tra i migliori in Italia"

Palma: "Yildiz è tra i migliori in Italia"

02:02
Le Pagelle di Juventus-Udinese

Le pagelle di Piantanida: Yildiz "mette" ansia, David fa gemere il torchio

03:55
Juventus-Udinese 2-0: gli highlights

Juventus-Udinese 2-0: gli highlights

08:39
Spalletti: "Bene tutto, sempre in equilibrio"

Spalletti: "Bene tutto, sempre in equilibrio"

02:29
McKennie e Koopmeiners: "Vittoria importante, ora andiamo avanti"

McKennie e Koopmeiners: "Vittoria importante, ora andiamo avanti"

01:48:43
Juventus-Udinese: partita integrale

Juventus-Udinese: partita integrale

02:18
96' | Gol annullato a Openda dal Var (Juventus-Udinese 2-0)

Coppa Italia: gol annullato a Openda dal Var, Juventus-Udinese 2-0

02:05
68' | Gol di Locatelli (Juventus-Udinese 2-0)

Coppa Italia: gol di Locatelli su rigore, Juventus-Udinese 2-0

I più visti di Coppa Italia

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Josep Martinez (Inter)

Chivu sceglie il turnover per il Venezia: Diouf si candida, riecco Josep Martinez

Conte vara il maxi turnover per la Coppa Italia: col Cagliari spazio anche a Vergara e Ambrosino

Spalletti: "La prima cosa è vincere"

Spalletti: "La prima cosa è vincere"

Coppa Italia, appuntamento a settembre con i sedicesimi di finale: il tabellone

Juventus-Udinese: martedì 2 dicembre alle 21.00 su Italia 1

Juventus-Udinese: martedì 2 dicembre alle 21.00 su Italia 1