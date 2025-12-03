Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola
Perché sparisce un giocatore dell'Udinese sulla linea del Var? Stiamo parlando di un altro caso come Juve-Salernitana 2022? Tutta la verità dell'ex-arbitro Emidio Morganti nello studio di Coppa Italia Live.
