Vieri: "Le donne? Il primo pensiero era fare gol"

Christian Vieri ha concesso una lunga intervista a 'La Repubblica' nel corso della quale ripercorre anche il periodo in cui veniva sempre fotografato con bellissime donne al suo fianco: "Non mi manca niente. Sono stati anni belli, ma ero diverso dall’etichetta che avevo addosso. La gente parla senza sapere. Il mio primo pensiero era fare un gol a partita, il resto veniva dopo. E l’ho dimostrato. Aveva ragione Mondonico, che con Cesare Maldini è stato uno degli allenatori che mi hanno capito di più: il campo non mente. Se ti alleni a uno all’ora, giochi a uno all’ora".