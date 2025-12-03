Juventus: Gatti in stampelle al J Medical, esami al ginocchio

Federico Gatti è arrivato al J Medical per valutare l'infortunio al ginocchio destro patito durante la sfida di Coppa Italia contro l'Udinese. Le immagini, però, non fanno presagire nulla di buono: il difensore, infatti, si è presentato in stampelle, senza riuscire ad appoggiare la gamba infortunata. "Ha sentito uno scrocchio al ginocchio, sente dolore" diceva il tecnico Spalletti in conferenza stampa. Nelle prossime ore sono attesi gli esiti degli esami cui si sta sottoponendo Gatti.