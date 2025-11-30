Serie A, Pisa-Inter 0-2: doppietta di Lautaro

LE STATISTICHE

L'Inter ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro il Pisa, dopo che aveva ottenuto solo tre successi considerando le prime nove sfide contro questa avversaria (3N, 3P).

L'Inter ha vinto nove delle ultime 10 gare di Serie A contro avversarie neopromosse (1N), segnando in media 2.4 gol a partita in questo parziale.

Il Pisa ha subito un gol in una gara casalinga in Serie A a distanza di 505' da quella precedente, ossia dalla rete di Iker Bravo dell'Udinese lo scorso 14 settembre.

Il Pisa ha interroto una serie di sei gare di fila senza sconfitte in Serie A (1V, 5N), perdendo una gara per la prima volta dallo scorso 5 ottobre (0-4 vs Bologna).

L’Inter è la seconda squadra dopo la Juventus (32) a realizzare almeno 30 reti contro il Pisa in Serie A (31).

Nelle ultime 10 gare in Serie A l’Inter ha alternato una gara con gol subito ad una senza subire alcuna rete.

L’Inter ha chiuso le prime 13 gare stagionali di Serie A senza pareggi per la terza volta nella sua storia, dopo il 2022/23 (8V, 5P) e il 1940/41 (9V, 4P).

Lautaro Martínez ha realizzato una marcatura multipla in Serie A per la prima volta dal 28 settembre 2024, sul campo dell'Udinese (doppietta nel successo per 3-2).

Il Pisa è la 29ª avversaria differente contro cui Lautaro Martínez va a segno in Serie A; dalla sua stagione d’esordio (dal 2018/19), nessun giocatore ha realizzato almeno una rete contro così tante avversarie diverse nella competizione.

Solo Nico Paz (cinque) ha servito più assist di Nicolò Barella (quattro) in questo campionato; il centrocampista dell'Inter in tutto lo scorso torneo ha fornito sei passaggi vincenti in 33 presenze.

Francesco Pio Esposito (1G+1A - classe 2005) è il giocatore più giovane tra quelli con almeno un gol e un assist in questo campionato.

Lautaro Martínez ha collezionato la sua presenza numero 250 in Serie A