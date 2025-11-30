Serie A, Pisa-Inter 0-2: doppietta di Lautaro

© ge
© ge
Alla Cetilar Arena Chivu dà la svolta con i cambi dopo oltre un'ora di equilibrio e il Toro decide il matchdi Stefano Ronchi
© ge
© ge
L'Inter non sbaglia a Pisa e si rialza. Dopo le sconfitte nel derby e in Champions contro l'Atletico, nella 13.ma giornata di Serie A la squadra di Chivu batte 2-0 gli uomini di Gilardino e si porta a 27 punti in classifica. Alla Cetilar Arena nel primo tempo ritmi alti, tanta pressione e poche azioni pericolose: da una parte ci prova Lautaro un paio di volte, dall'altra invece Piccinini non trova la porta da buona posizione. Nella ripresa poi Chivu cambia l'inerzia della gara con le sostituzioni e il "Toro" archivia la pratica con una grande doppietta (69' e 83') andando a bersaglio prima con un sinistro all'incrocio e poi con un tap-in vincente su assist di Barella.
Rispetto alla sconfitta di Madrid a Pisa Chivu fa qualche cambio e davanti torna ad affidarsi alla ThuLa. A caccia del settimo risultato utile consecutivo, Gilardino invece si presenta con una formazione da battaglia con Nzola e Meister in attacco. Scelte che in avvio intasano la mediana, chiudono gli spazi e segnano l'inerzia del primo tempo. A buon ritmo sono gli ospiti a fare il match, ma con tanta pressione Calha e compagni non riescono a costruire azioni pericolose in verticale e gli unici squilli interisti dalle parti di Scuffett arrivano sugli sviluppi di calci piazzato e da un paio di conclusioni fuori bersaglio di Lautaro. Aggressivo sui centrocampisti di Chivu, il Pisa invece fa valere i muscoli di Nzola e Meister per far salire la squadra e Piccinini non trova la porta di destro su assist di Touré.
Tema tattico che si ripete anche a inizio ripresa. Da una parte Acerbi chiude su Meister, Piccinini semina scompiglio davanti a Sommer e un sinistro di Nzola sfiora il palo. Dall'altra invece un destro di Barella termina alto, Scuffet si fa sentire in uscita e Caracciolo chiude su Zielinski. Tra duelli fisici, errori di precisione e poca lucidità nelle giocate, fino al 67' di gioco regna l'equilibrio, poi Chivu dà la scossa con i cambi e il nuovo entrato Esposito serve subito a Lautaro l'assist per il gol che sblocca la gara. Un sinistro forte e preciso sul primo palo che fredda Scuffet e dà la spallata al match. Una volta in vantaggio, infatti, l'Inter accelera, gioca con più personalità e mette il risultato al sicuro ancora con un guizzo del Toro su assist di Barella. Un uno-due che archivia la pratica, rimette in moto l'Inter e allontana le critiche.
IL TABELLINO
PISA-INTER 0-2
Pisa (3-5-2): Scuffet; Albiol (35' st Lorran), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini (26' st Leris), Aebischer, Marin, Angori (26' st Tramoni); Meister (45' st Buffon), Nzola (45' st Moreo).
A disp: Nicolas, Vukovic, Højholt, Coppola, Calabresi, Bettazzi, Maucci, Bonfanti. All.: Gilardino
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (22' st Bisseck), Bastoni; Luis Henrique (22' st Diouf), Barella, Calhanoglu, Sucic (1' st Zielinski), Dimarco; Thuram (22' st Esposito), Lautaro (42' st Carlos Augusto).
A disp.: J. Martinez, Taho, De Vrij, Frattesi, Mkhitaryan, Cocchi, Maye. All.: Chivu
Arbitro: Guida
Marcatori: 69' Lautaro (I), 38' st Lautaro (I)
Ammoniti: Caracciolo, Albiol (P); Acerbi (I)
Espulsi: -
LE STATISTICHE
L'Inter ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro il Pisa, dopo che aveva ottenuto solo tre successi considerando le prime nove sfide contro questa avversaria (3N, 3P).
L'Inter ha vinto nove delle ultime 10 gare di Serie A contro avversarie neopromosse (1N), segnando in media 2.4 gol a partita in questo parziale.
Il Pisa ha subito un gol in una gara casalinga in Serie A a distanza di 505' da quella precedente, ossia dalla rete di Iker Bravo dell'Udinese lo scorso 14 settembre.
Il Pisa ha interroto una serie di sei gare di fila senza sconfitte in Serie A (1V, 5N), perdendo una gara per la prima volta dallo scorso 5 ottobre (0-4 vs Bologna).
L’Inter è la seconda squadra dopo la Juventus (32) a realizzare almeno 30 reti contro il Pisa in Serie A (31).
Nelle ultime 10 gare in Serie A l’Inter ha alternato una gara con gol subito ad una senza subire alcuna rete.
L’Inter ha chiuso le prime 13 gare stagionali di Serie A senza pareggi per la terza volta nella sua storia, dopo il 2022/23 (8V, 5P) e il 1940/41 (9V, 4P).
Lautaro Martínez ha realizzato una marcatura multipla in Serie A per la prima volta dal 28 settembre 2024, sul campo dell'Udinese (doppietta nel successo per 3-2).
Il Pisa è la 29ª avversaria differente contro cui Lautaro Martínez va a segno in Serie A; dalla sua stagione d’esordio (dal 2018/19), nessun giocatore ha realizzato almeno una rete contro così tante avversarie diverse nella competizione.
Solo Nico Paz (cinque) ha servito più assist di Nicolò Barella (quattro) in questo campionato; il centrocampista dell'Inter in tutto lo scorso torneo ha fornito sei passaggi vincenti in 33 presenze.
Francesco Pio Esposito (1G+1A - classe 2005) è il giocatore più giovane tra quelli con almeno un gol e un assist in questo campionato.
Lautaro Martínez ha collezionato la sua presenza numero 250 in Serie A