Inter in semifinale di Coppa Italia, Chivu sbotta: "Io non capisco nulla? Puntiamo a tutto"

Nel primo caso è chiaro come i tifosi dell'Inter non vogliano vedere, come l'anno scorso, una squadra in Champions (stra-motivata e concentrata e un'altra in campionato (che andava al minimo, soprattutto una volta trovato il vantaggio): troppa discrepanza non aiuta a tenere tutti sulla corda in tutte le competizioni, col rischio di beffe. E poi guardare l'obiettivo con ambizione ma senza voler toccare il sole per fare la fine di Icaro: se si andrà avanti in Champions e l'urna agli ottavi regalerà buone nuove è normale fare un pensierino ad andare anche ai quarti od oltre, in caso di sfide contro le big europee servirà mettere una mano sul cuore e capire se dare il 110% per poter pareggiare chi ha altre rose, altri bilanci e fa altri investimenti non rischia di vanificare quanto fatto in 23 giornate di campionato. Il Milan spera nel fare il colpaccio del Napoli l'anno scorso, tanti tifosi nerazzurri hanno lo stesso timore: hai voglia a parlare di risultatisti, ma solo a maggio vedremo chi avrà avuto ragione.