Inter, doppio record per Simone Inzaghi che sorride all'idea Triplete

Vietato andare troppo in là con la mente, serve ragionare partita per partita, per non perdere di vista nessun obiettivo. E allora perché Inzaghi, nella conferenza stampa post Feyenoord, alla domanda "puntate alla doppietta Champions-campionato?" ha risposto "puntiamo al Triplete" facendo anche segno tre con la mano? Quello del tecnico nerazzurro sembra un gesto a metà tra la provocazione di chi, pochi minuti prima, aveva orgogliosamente detto "siamo giudicati ogni due giorni e mezzo ma va bene così" e ha dovuto digerire le critiche dopo l'1-1 di Napoli nonostante un primo posto difeso in Serie A, e la consapevolezza di chi sa di avere in mano una squadra matura e che, senza paure, dimostra di voler andare avanti in ogni competizione. Non a caso subito dopo aver mostrato le tre dita ha abbozzato un sorriso e subito riportato la barra dritta al realismo: "Siamo contenti, dobbiamo andare avanti e non pensare troppo a quel che sarà". L'Inzaghismo è anche questo, non mollare nulla come forma di allenamento mentale per acquisire e mantenere una mentalità vincente: magari arriverà il Triplete o magari non arriverà neppure un trofeo, l'importante è provarci, non scegliere e non nascondersi.