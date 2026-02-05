La Youth League come la Champions: l'Inter vince davanti a 50.000 spettatori

Impresa per l’Inter Primavera di Benny Carbone che, davanti ai 50.000 spettatori del RheinEnergieStadion (record assoluto per la competizione), stacca il pass per gli ottavi di Youth League superando il Colonia per 3-1. In un match dominato dai nerazzurri ma rimasto in bilico fino all'ultimo, al vantaggio iniziale di Bovio ha risposto Schenten al 72'; la fiammata decisiva è arrivata però in un recupero vietato ai deboli di cuore, con Zarate a segno al 97' e Kukulis che ha chiuso i conti al 99' in ripartenza. Una prova di carattere che proietta i ragazzi di Carbone tra le migliori d'Europa, in attesa del sorteggio di domani a Nyon.