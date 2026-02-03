COPPA ITALIA

Chivu cambia metà Inter contro il Toro: da Martinez tra i pali alla possibile sorpresa a centrocampo

Calhanoglu e Barella sono out, Zielinski potrebbe riposare. E allora il giovane Bovo...

03 Feb 2026 - 13:30
Ha fatto il suo esordio in prima squadra nella gara degli ottavi vinta per 5-1 contro il Venezia, entrando al minuto 79' al posto di Sucic. E chissà che nella gara dei quarti di Coppa Italia contro il Torino, in programma mercoledì alle 21 all'U-Power Stadium di Monza (per indisponibilità di San Siro, che venerdì sera ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina) Leonardo Bovo non possa trovare un posto da titolare in un centrocampo privo degli infortunati Calhanoglu e Barella. Classe 2005, Bovo è stato uno dei protagonisti della vittoria dell'ultimo scudetto con la Primavera nerazzurra prima di approdare nell'Under 23 di Stefano Vecchi. Chivu potrebbe far tirare il fiato a Zielinski, che sta vivendo un grande momento di forma, e lasciare spazio al giovane nerazzurro figlio d'arte: suo papà Raffaello, anche lui centrocampista, classe 1966, vestì le maglie di Ravenna, Venezia e Sassuolo.

Di sicuro Chivu farà un massiccio turnover per la gara contro il Toro (diretta esclusiva su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it), con almeno cinque-sei cambi rispetto alla gara contro la Cremonese. A partire dal portiere. Tra i pali spazio a Josep Martinez, già titolare contro il Venezia. Davanti a lui potrebbe tornare de Vrij, così come dal 1' sulla fascia sinistra ci sarà il recuperato Carlos Augusto dopo l'affaticamento muscolare che lo ha messo ko per la trasferta di Cremona, e Diouf a destra per Luis Henrique. In mezzo Frattesi, Sucic e Mkhitaryan ma Bovo potrebbe essere la grande sorpresa. In attacco Pio Esposito-Bonny.

