Chivu cambia metà Inter contro il Toro: da Martinez tra i pali alla possibile sorpresa a centrocampo

Ha fatto il suo esordio in prima squadra nella gara degli ottavi vinta per 5-1 contro il Venezia, entrando al minuto 79' al posto di Sucic. E chissà che nella gara dei quarti di Coppa Italia contro il Torino, in programma mercoledì alle 21 all'U-Power Stadium di Monza (per indisponibilità di San Siro, che venerdì sera ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina) Leonardo Bovo non possa trovare un posto da titolare in un centrocampo privo degli infortunati Calhanoglu e Barella. Classe 2005, Bovo è stato uno dei protagonisti della vittoria dell'ultimo scudetto con la Primavera nerazzurra prima di approdare nell'Under 23 di Stefano Vecchi. Chivu potrebbe far tirare il fiato a Zielinski, che sta vivendo un grande momento di forma, e lasciare spazio al giovane nerazzurro figlio d'arte: suo papà Raffaello, anche lui centrocampista, classe 1966, vestì le maglie di Ravenna, Venezia e Sassuolo.