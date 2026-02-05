Cristiano Ronaldo compie 41 anni interrompendo lo sciopero

Cristiano Ronaldo compie 41 anni oggi e festeggia interrompendo lo sciopero con l'Al Nassr: il portoghese, che ha pubblicato una foto social della seduta coi compagni, nei giorni scorsi aveva disertato partite e allenamenti in polemica aperta col fondo PIF che privilegerebbe l'Al Hilal di Simone Inzaghi a scapito delle altre squadre nella sua orbita. Tutti si attendono, a questo punto, che sarà in campo nel prossimo match contro l'Al Ittihad.