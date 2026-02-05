Cristiano Ronaldo compie 41 anni interrompendo lo sciopero

05 Feb 2026 - 09:15
CRISTIANO RONALDO, AL NASSR © IPA

Cristiano Ronaldo compie 41 anni oggi e festeggia interrompendo lo sciopero con l'Al Nassr: il portoghese, che ha pubblicato una foto social della seduta coi compagni, nei giorni scorsi aveva disertato partite e allenamenti in polemica aperta col fondo PIF che privilegerebbe l'Al Hilal di Simone Inzaghi a scapito delle altre squadre nella sua orbita. Tutti si attendono, a questo punto, che sarà in campo nel prossimo match contro l'Al Ittihad.

I numeri di CR7

 Con 1308 partite giocate e l'incredibile cifra di 961 gol ufficiali, il portoghese è tra i migliori marcatori di tutti i tempi. Il suo palmarès individuale vanta 5 Palloni d'Oro e 4 Scarpe d'Oro, ma è la sua capacità di riscrivere le statistiche in ogni competizione a renderlo unico.

Il re della Champions League e delle Nazionali

 Il legame tra Ronaldo e la Champions League rasenta la perfezione. CR7 detiene il record per il maggior numero di presenze, gol e assist nella storia del torneo. È stato il primo a sfondare il muro delle 100 reti nella competizione, dominando ogni fase: dai gironi alle finali, passando per una striscia infinita di triplette e gol consecutivi.

Anche con la maglia del Portogallo, il suo impatto è stato senza precedenti: miglior marcatore di sempre nella storia delle nazionali, record di gol e assist nella storia degli Europei, primato di reti nelle qualificazioni europee e nelle fasi finali.

Il primo "globale" tra i marcatori

 Oltre ai record con il Real Madrid (di cui è il miglior marcatore storico), Ronaldo è stato il primo calciatore capace di laurearsi capocannoniere in quattro campionati differenti e di segnare oltre 50 gol in ognuno di essi. Dalla Premier League (Manchester United) alla Liga (Real Madrid(, dalla Serie A (con la maglia della Juventus) alla Saudi Pro League (Al Nassr), il "marchio" di CR7 non ha conosciuto confini, confermandolo come il marcatore più prolifico della storia del calcio mondiale.

