La Curva dell'Inter non salterà il derby: ecco perché. Il precedente

La Curva Nord dell'Inter sarà presente nel derby contro il Milan dell'8 marzo, nonostante il divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri dopo i fatti di domenica a Cremona. L'esclusione della stracittadina milanese dal provvedimento è motivata dal fatto che "non ci saranno movimenti esterni di tifoserie al di fuori della propria città". Esiste un precedente fresco per questa eccezione. Stesso metro di giudizio è stato infatti adottato una settimana fa nella decisione presa dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di vietare le trasferte fino a fine stagione per i tifosi del Napoli e della Lazio dopo gli scontri di domenica 25 gennaio tra ultras delle due tifoserie in A1: non si applicherà al derby Roma-Lazio, in programma per il prossimo 17 maggio (ma ancora da calendarizzare).