Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
inter

Inter, Chivu: "Gruppo fantastico che ha margini di miglioramento"

Il tecnico rumeno dopo il poker all'Union SG: "I giovani bravi e forti vanno lanciati se no non arrivano mai. Napoli? Presto per pensarci"

di Redazione
22 Ott 2025 - 00:03

Cristian Chivu, terza vittoria su tre in Champions League (e settima di fila considerando anche il campionato), parla di come è riuscito a rialzare l'Inter: "Questa squadra doveva ritrovare fiducia e mettersi alle spalle il finale della stagione scorsa che gli aveva dato delle delusioni dopo tante aspettative e dopo una stagione fatta molto bene. Il calcio a volte può essere molto bastardo e ti regala cose negative che poi ti porti dietro: l'amarezza fa brutti scherzi. I ragazzi avevano bisogno di fiducia, di essere compresi, di essere... shakerati. Sono bravi e hanno ancora la voglia di lavorare sodo per fare un'altra stagione ai vertici".

Dopo il 4-0 all'Union SG viene sottolineato anche il primo gol in Champions di Francesco Pio Esposito, poi il discorso viene allargato ai giovani che il tecnico romeno non ha paura di lanciare: "I giovani bravi e forti meritano un'opportunità e bisogna dargliela, perché se poi li aspettiamo troppo passano gli anni e rischiano di non essere mai pronti. Vanno provati per vedere di che pasta sono fatti e se hanno cultura del lavoro e carattere quando poi li affianchi a compagni bravi tutto diventa più semplice".

Chivu, parlando a Sky, torna sulle qualità dello spogliatoio nerazzurro: "Un gruppo fantastico, che ha ancora margini di miglioramento. Mi piace perché sono aperti ad accettare nuove proposte tattiche e tecniche, mettono da parte l'orgoglio e si mettono a disposizione del gruppo. I miei meriti? È merito loro, che accettano di essere allenabili e di fare gruppo".

Infine, è ancora presto per parlare del big match di campionato contro il Napoli, reduce dal 2-6 contro il PSV: "Nella vita ho imparato a godermi una vittoria quando arriva e non pensare subito a quella dopo. Sto ancora pensando a oggi, avremo tempo per pensare alla Serie A".

Leggi anche

Dumfries è incontenibile, Lautaro para a fa gol. Primo centro in Champions per Esposito

chivu
inter
union sg
intervista

Ultimi video

01:46
Max si prende la vetta

Max si prende la vetta

02:37
DICH CONTE IN CONF. POST PSV 21/10 DICH

Conte: "Non è semplice inserire nove giocatori in un sistema che funzionava"

02:14
DICH CHIVU IN CONF POST UNION 21/10 DICH EDL ok

Chivu: "Non ho fatto molto: ho ascoltato la squadra e l'ho abbracciata"

02:50
DICH DI LORENZO POST PSV 21/10 DICH

Napoli, Di Lorenzo: "Una figuraccia, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato"

03:03
DICH ZIELINSKI IN MIX POST USG 21/10 DICH

Zielinski: "Ci siamo svegliati dopo due-tre schiaffi e abbiamo messo a posto le cose"

00:24
DICH THURAM PRE REAL MADRID DICH

Thuram: "Abbiamo molta fiducia in Tudor"

03:36
MCH VISITA GATTUSO A COLLECCHIO 21/10 MCH

Parma, il ct Gattuso in visita a Collecchio

02:29
DICH JURIC PRE SLAVIA PRAGA DICH

Juric: "Finora partite su buoni livelli, ma dobbiamo essere più cinici"

01:40
DICH DJIMSITI PRE SLAVIA PRAGA DICH

Djimsiti: "In Europa impari anche se perdi 4-0""

02:55
DICH TUDOR PRE REAL MADRID DICH

Tudor: "Sono concentrato solo sulla squadra, non penso a me"

01:13
DICH LUIGI BRUGNARO SINDACO VENEZIA 21/10 DICH

Luigi Brugnaro: "Stadio per tutti e per tutto"

01:11
NUOVO STADIO VENEZIA

Venezia, la posa della prima pietra del nuovo stadio

01:00

Dalla diagnosi di leucemia al campionato svedese: la favola nella favola di mister Torstensson

01:34
Orsolini re dei bomber

Orsolini re dei bomber

01:38
Paz, un gioiello real

Paz, un gioiello real

01:46
Max si prende la vetta

Max si prende la vetta

I più visti di Inter

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Basta un lampo di Bonny: l'Inter passa anche all'Olimpico. Chivu aggancia Gasp e Conte in vetta

Fisico, gol e qualità: Bonny è l'Ange-lo di Chivu. Così l'Inter può aspettare Thuram

Da quando è arrivato è sempre partito titolare in campionato: convincendo per leadership e prestazioni

Muro Akanji, anche Bastoni e Barella fanno i complimenti: "Mamma mia, folle"

Chivu mischia le carte per il 3 su 3 in Champions: possibile sorpresa in attacco

Francesco Pio Esposito, il futuro dell'Inter: tutte prestazioni positive e un gol a Cagliari dal suo arrivo

Inter, avanti col turnover: Chivu pensa a cambi in ogni reparto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
 Napoli – Di Lorenzo
23:55
Napoli, Di Lorenzo: "Serve un bagno di umiltà. Abbiamo perso cazzimma, siamo fragili"
23:50
Champions League: record di gol, 43 in una serata
23:31
Lega B, presidente Virtus Entella Gozzi eletto in Consiglio Federale
23:13
Inter, Dumfries: "Vittoria importante, contenti di Chivu"
22:44
Lazio: lesione al flessore della coscia sinistra per Cancellieri