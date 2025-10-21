Champions League: Union SG-Inter 0-4, i nerazzurri restano a punteggio pieno

A Bruxelles l'Inter conquista la settima vittoria di fila, rimane a punteggio pieno insieme a Psg e Arsenal ed è a un passo dalla qualificazione alla fase a eliminazione diretta che potrebbe già essere blindata il 5 novembre quando a San Siro arriverà il modesto Kairat Almaty. I nerazzurri ci mettono un po' a carburare, sono in completa bambola nei primi 5' ma crescono con il passare dei minuti e, una volta sbloccato il match con Dumfries, non hanno più problemi contro un Union volenteroso e nulla più e dilagano nella ripresa. Anche in Belgio, Chivu ottiene grandi risposte dall'attacco, con Lautaro, Pio Esposito e Bonny sempre decisivi e intercambiabili. Il turnover funziona alla perfezione e non c'è modo migliore di arrivare al big match di sabato contro il Napoli.