Inter, la serata 'particolare' di Pepo Martinez: "Bello tornare, con più forza e motivazione che mai"

A poco più di un mese dal tragico incidente che lo aveva suo malgrado visto protagonista, Josep Martinez è tornato ieri sera, in occasione del match di Coppa Italia contro il Venezia, a difendere i pali della porta dell'Inter. Una serata particolare per il portiere nerazzurro, accolto con un lungo applauso dai tifosi nerazzurri e dall'abbraccio dei compagni di squadra, in primis Sommer, segnali di una vicinanza umana e affettiva a un ragazzo inevitabilmente scosso e provato da quanto successo a fine ottobre mentre si recava alla Pinetina di Appiano Gentile per quello che sarebbe dovuto essere un normale giorno di allenamento e che invece si è trasformato in tragedia.