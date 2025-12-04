Inter, la serata 'particolare' di Pepo Martinez: "Bello tornare, con più forza e motivazione che mai"

Il portiere nerazzurro è tornato in campo a poco più di un mese dal tragico incidente di fine ottobredi Redazione
A poco più di un mese dal tragico incidente che lo aveva suo malgrado visto protagonista, Josep Martinez è tornato ieri sera, in occasione del match di Coppa Italia contro il Venezia, a difendere i pali della porta dell'Inter. Una serata particolare per il portiere nerazzurro, accolto con un lungo applauso dai tifosi nerazzurri e dall'abbraccio dei compagni di squadra, in primis Sommer, segnali di una vicinanza umana e affettiva a un ragazzo inevitabilmente scosso e provato da quanto successo a fine ottobre mentre si recava alla Pinetina di Appiano Gentile per quello che sarebbe dovuto essere un normale giorno di allenamento e che invece si è trasformato in tragedia.
Tutta l'Inter e mister Chivu lo hanno aspettato e protetto, permettendogli di ritrovare un equilibrio psicofisico inevitabilmente intaccato dall'accaduto. L'occasione, come detto, è arrivata contro il Venezia in Coppa Italia. Martinez ha disputato una buona partita, nonostante qualche imprecisione nei passaggi, non potendo invece fare nulla sul gol degli ospiti. Intervenuto sui social nel post partita, Martinez ha commentato così il suo ritorno in campo: "Che bella sensazione tornare in campo con i miei compagni. Un buon test per ritrovare il ritmo e sensazioni per quello che ci aspetta. Con più forza e motivazione che mai".