Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
INTER

Inter, la serata 'particolare' di Pepo Martinez: "Bello tornare, con più forza e motivazione che mai"

Il portiere nerazzurro è tornato in campo a poco più di un mese dal tragico incidente di fine ottobre

di Redazione
04 Dic 2025 - 10:26

A poco più di un mese dal tragico incidente che lo aveva suo malgrado visto protagonista, Josep Martinez è tornato ieri sera, in occasione del match di Coppa Italia contro il Venezia, a difendere i pali della porta dell'Inter. Una serata particolare per il portiere nerazzurro, accolto con un lungo applauso dai tifosi nerazzurri e dall'abbraccio dei compagni di squadra, in primis Sommer, segnali di una vicinanza umana e affettiva a un ragazzo inevitabilmente scosso e provato da quanto successo a fine ottobre mentre si recava alla Pinetina di Appiano Gentile per quello che sarebbe dovuto essere un normale giorno di allenamento e che invece si è trasformato in tragedia.

Leggi anche

Uno psicologo per Josep Martinez: l'Inter lo manda in terapia dopo il tragico incidente

Tutta l'Inter e mister Chivu lo hanno aspettato e protetto, permettendogli di ritrovare un equilibrio psicofisico inevitabilmente intaccato dall'accaduto. L'occasione, come detto, è arrivata contro il Venezia in Coppa Italia. Martinez ha disputato una buona partita, nonostante qualche imprecisione nei passaggi, non potendo invece fare nulla sul gol degli ospiti. Intervenuto sui social nel post partita, Martinez ha commentato così il suo ritorno in campo: "Che bella sensazione tornare in campo con i miei compagni. Un buon test per ritrovare il ritmo e sensazioni per quello che ci aspetta. Con più forza e motivazione che mai".

Visualizza il post su Instagram
 
inter
martinez
incidente

Ultimi video

04:39
Stroppa: "Giocato con il freno a mano"

Stroppa: "Giocato con il freno a mano"

01:17
DICH DEL PIERO MONDIALE DICH

Del Piero sul Mondiale: "Ci saranno sorprese, conferme e prime volte come sempre"

02:02
DICH BUFFON MONDIALE DICH

Buffon: "Quando penso al Mondiale penso all'album delle figurine e poi alla vittoria del 2006"

00:26
Lewandowski tira il rigore peggiore della sua carriera

Lewandowski tira il rigore peggiore della sua carriera

00:41
Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

03:08
Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

01:51:42
Barcellona-Atletico Madrid: partita integrale

Barcellona-Atletico Madrid: partita integrale

02:13
96' | Gol di Ferran Torres (Barcellona-Atletico Madrid 3-1)

96' | Gol di Ferran Torres (Barcellona-Atletico Madrid 3-1)

01:35
65' | Gol di Dani Olmo (Barcellona-Atletico Madrid 2-1)

65' | Gol di Dani Olmo (Barcellona-Atletico Madrid 2-1)

01:58
Le Pagelle di Inter-Venezia

Le Pagelle di Inter-Venezia

01:34
Ranocchia: "Le riserve dell'Inter in Serie A arriverebbero in Champions"

Ranocchia: "Le riserve dell'Inter in Serie A arriverebbero in Champions"

02:21
Inter-Venezia, Cesari: "Rigore su Bonny? Facciamo chiarezza"

Inter-Venezia, Cesari: "Rigore su Bonny? Facciamo chiarezza"

07:14
Chivu: "Esposito e Bonny? Bravo chi li ha scelti"

Chivu: "Esposito e Bonny? Bravo chi li ha scelti"

02:36
Cocchi: "Mi ispiro a Dimarco e Carlos Augusto"

Cocchi: "Mi ispiro a Dimarco e Carlos Augusto"

01:31
Lella: "Contenti di aver segnato un gol"

Lella: "Contenti di aver segnato un gol"

04:39
Stroppa: "Giocato con il freno a mano"

Stroppa: "Giocato con il freno a mano"

I più visti di Calcio

Miglior allenatore: Antonio Conte

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

DICH SPALLETTI CONF STAMPA 01-12 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'esigenza di essere belli e vincenti, intanto però pensiamo a vincere"

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Il Milan verso l'Olimpico

Il Milan verso l'Olimpico con tante novità

Gran Galà del calcio LIVE. Lautaro: "Chivu un grande". AdL: "Napoli più forte dell'anno scorso"

OTO ALLEGRI PRE COPPA ITALIA 3/12 DICH

Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo, sono curioso di vedere Jashari"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:10
Torino, Simeone punta al rientro contro il Milan
10:05
Brasile, dopo la Libertadores il Flamengo vince anche il campionato
09:28
Mondiali: Shaq, Brady e Gretzky stelle del sorteggio di Washington
08:03
Uefa, assegnato a Germania organizzazione Europei femminili 2029
23:02
Esce Pio Esposito, la panchina dell'Inter mostra i muscoli