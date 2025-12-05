Yann Sommer tra futuro e spettacolo: "No alla panchina, con Michelle Hunziker una bella intesa"

Non solo l'Inter nella vita di Yann Sommer. Il portiere nerazzurro, che il prossimo 17 dicembre spegnerà 37 candeline, ha svelato i suoi lati più privati in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando di famiglia, hobby e di un futuro che difficilmente lo vedrà in panchina. Quando appenderà i guantoni al chiodo, Sommer ha le idee chiare su cosa non farà: "Non credo che farò l'allenatore, è un lavoro troppo stressante. Non ci ho pensato, nella vita ci sono tante cose da fare".