Yann Sommer tra futuro e spettacolo: "No alla panchina, con Michelle Hunziker una bella intesa"

Yann Sommer si racconta: no alla carriera da allenatore ma sì alla recitazione?
Non solo l'Inter nella vita di Yann Sommer. Il portiere nerazzurro, che il prossimo 17 dicembre spegnerà 37 candeline, ha svelato i suoi lati più privati in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando di famiglia, hobby e di un futuro che difficilmente lo vedrà in panchina. Quando appenderà i guantoni al chiodo, Sommer ha le idee chiare su cosa non farà: "Non credo che farò l'allenatore, è un lavoro troppo stressante. Non ci ho pensato, nella vita ci sono tante cose da fare".
Se la panchina non lo attira, il mondo dello spettacolo potrebbe essere una curiosa alternativa. Il portiere ha ricordato la sua esperienza come "attore" in alcuni video promozionali girati per la Svizzera, Paese d'origine comune, insieme alla showgirl Michelle Hunziker. Sommer ha raccontato con il sorriso quel set particolare: "Con Michelle si è instaurata una bella intesa, ci siamo divertiti a fare delle cose in mezzo alla natura della nostra Svizzera. Per adesso faccio il portiere, poi si vedrà".
I video in questione, realizzati per promuovere il turismo elvetico, hanno riscosso un grande successo sui social, mostrando un Sommer inedito e a suo agio davanti alla telecamera.
