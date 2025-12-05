Supercoppa femminile a Pescara, da giovedì 11 in vendita biglietti

Saranno in vendita da giovedì 11 dicembre alle ore 15, sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com e presso i punti vendita Vivaticket, i biglietti per la Supercoppa Women in programma domenica 11 gennaio alle 15 allo stadio 'Adriatico-Giovanni Cornacchia' di Pescara e che vedrà sfidarsi Juventus e Roma, avversarie anche domani, sabato 6, nel big match dell'ottava giornata della Serie A Women Athora. Il costo del biglietto per la Tribuna Adriatica sarà di 5 euro, con i biglietti di ridotti al costo di 1 euro che saranno riservati alle ragazze e ai ragazzi fino ai 20 anni (nati dopo l'11 gennaio 2006), agli Over 65 (nati prima dell'11 gennaio 1961), agli abbonati del Pescara Calcio per la stagione 2025-26 (inserendo come coupon il codice dell'abbonamento) e agli studenti universitari iscritti all'anno accademico in corso (solo presso i punti vendita Vivaticket, presentando la tessera). Solo nella giornata di domenica 11 gennaio, inoltre, dalle 11 alle 16 sarà possibile acquistare i biglietti nei botteghini del settore curva Nord.