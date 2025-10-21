Logo SportMediaset

Calcio
Champions League
LE PAGELLE

Champions League, le pagelle di Union SG-Inter: Dumfries è incontenibile, Lautaro para a fa gol

Esposito trova il primo gol in Champions. Bravo anche Sommer, serata no per De Vrij 

di Andrea Ghislandi
21 Ott 2025 - 23:39

INTER

Sommer 7 - Pronti e via e nel giro di pochi secondi è chiamato a una doppia parata su David e Rasmussen. I tre punti sono anche merito suo. Ritrovato.
Bisseck 6 - Come spesso gli capita inizia il match un po' troppo svagato. Meglio in attacco con l'assist per Dumfries. Buon secondo tempo da centrale difensivo.
De Vrij 5 - Soffre oltre misura la fisicità di David, poi si fa anche ammonire alla mezzora. Chivu lo toglie all'intervallo. (1' st Akanji 6 - Si piazza a destra e come sempre dalla sua parte non si passa).
Bastoni 6 - Anche lui partecipa alla bambola iniziale, poi prende le misure e non soffre più. Chivu gli risparmia l'ultima mezzora (14' st Dimarco 6 - Entra in campo per far rifiatare il compagno e si limita al compito senza rischi inutili)
Dumfries 7,5 - Ha il merito di trovare il gol che sblocca il match, poi confeziona anche il raddoppio di Lautaro. L'erroraccio di Esposito gli nega la gioia del doppio assist. (32' st Luis Henrique sv - Entra a match ampiamente finito).
Frattesi 5,5 - È il più in difficoltà in mezzo al campo. Nella ripresa si fa murare da Scherpen. Dà il meglio a gara in corso.
Calhanoglu 6 - Ai suoi lati non ci sono i soliti Barella e Mkhitaryan e paga anche lui l'inizio shock della squadra. Glaciale dal dischetto (14' st Sucic 6 - Buon impatto del croato, concentrato al punto giusto e voglioso).
Zielinski 6 - A parte un bel pallone a Lautaro nel primo tempo, gara senza infamia e senza lode per il polacco che inizia mezzala e termina regista.
Carlos Augusto 5,5 - Pochi spunti, un po' timido e impreciso. Ha vissuto serate decisamente migliori
Esposito 6,5 - Dopo Serie A e Nazionale, Pio si sblocca anche in Champions. Ha un paio di occasioni (una in scivolata e l'altra di testa) nel primo tempo che non riesce a sfruttare, ma lavora davvero tanto e bene per la squadra. Suo l'assist per Lautaro. Mezzo punto in meno per il gol divorato a porta vuota.
Lautaro 7 - Il salvataggio di testa su Burgess a inizio gara vale quanto un gol. Si fa murare da Scherpen, poi si incarta clamorosamente a tu per tu con il portiere ma si fa perdonare con il gol del 2-0 che chiude la contesa. (14' st Bonny 6,5 - Regala a Pio Esposito un pallone solo da depositare in rete).

Chivu 7 - I primi cinque minuti della sua Inter sono davvero agghiaccianti e complessivamente anche il primo tempo non è un granché fino al gol di Dumfries. Lì cambia il match e poi è un dominio totale.

Union Saint-Gilloise: Scherpen 6,5; Mac Allister 5, Burgess 6, Leysen 5,5; Khalaili 6, Zorgane 6,5 (39' st Schoofs sv), Rasmussen 6 (16' st Giger 5,5), Van De Perre 5,5, Niang 6 (30' st Patris 5,5); Ait El Hadj 5,5 (16' st Florucz 5), David 6 (16' st Rodriguez 5). All.: Hubert 5,5

L'Inter non sbaglia un colpo: a punteggio pieno in Champions

© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

inter
pagelle
union sg

