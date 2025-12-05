Roma, arrivano la versione digitale e un inedito live dell'inno di Venditti

Sony Music Italy e AS Roma celebrano i 50 anni dalla pubblicazione di “ROMA (NON SI DISCUTE, SI AMA)” di ANTONELLO VENDITTI, uno degli inni calcistici più famosi e cantanti da generazioni, da oggi, venerdì 5 dicembre, disponibile per la prima volta in digitale. Era il 1975 quando Antonello Venditti incise con il coro dei giocatori della Roma 1974/75 e della Schola Cantorum un brano scritto insieme a Giampiero Scalamogna, Sergio Bardotti e Franco Latini. Molto più di una canzone sportiva, un vero e proprio inno d’amore che ha incantato milioni di tifosi, e non solo, al grido di “Roma Roma Roma”. Oltre alla versione originale del 1975, da oggi è disponibile in digitale anche una nuova versione live con il coro dei tifosi giallorossi registrata in occasione di Roma-Milan del 18 maggio 2025, record assoluto di presenze all’Olimpico con 68.143 spettatori.