Roma, arrivano la versione digitale e un inedito live dell'inno di Venditti

Sony Music Italy e AS Roma celebrano i 50 anni dalla pubblicazione di “ROMA (NON SI DISCUTE, SI AMA)” di ANTONELLO VENDITTI, uno degli inni calcistici più famosi e cantanti da generazioni, da oggi, venerdì 5 dicembre, disponibile per la prima volta in digitale. Era il 1975 quando Antonello Venditti incise con il coro dei giocatori della Roma 1974/75 e della Schola Cantorum un brano scritto insieme a Giampiero Scalamogna, Sergio Bardotti e Franco Latini. Molto più di una canzone sportiva, un vero e proprio inno d’amore che ha incantato milioni di tifosi, e non solo, al grido di “Roma Roma Roma”. Oltre alla versione originale del 1975, da oggi è disponibile in digitale anche una nuova versione live con il coro dei tifosi giallorossi registrata in occasione di Roma-Milan del 18 maggio 2025, record assoluto di presenze all’Olimpico con 68.143 spettatori.
Ed è proprio il coro dei tifosi, registrato in presa diretta nello stadio della Capitale, a fare da sottofondo al video, da oggi online, in cui vengono ripercorsi e celebrati gli ultimi 50 anni della storia calcistica giallorossa. In occasione dell’anniversario, in esclusiva negli AS Roma Store e su store.asroma.com sono disponibili due speciali vinili di “ROMA (NON SI DISCUTE, SI AMA)” contenenti le due versioni dell’iconico brano: la riedizione del classico 45 giri, contenuto in una copertina giallorossa con il logo del Club, e l’edizione limitata shaped (Lupetto di Gratton), stampata in 1975 copie numerate, in omaggio all’anno di uscita.