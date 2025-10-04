Chivu si gode la sua creatura: "Inter dominante, con qualità e aggressività. E ci siamo divertiti"

La miglior Inter della sua gestione, quella che Cristian Chivu voleva vedere e che contro la Cremonese, in un 4-1 travolgente, gli ha fornito le risposte attese: "Mi prendo quello che di buono abbiamo fatto. Siamo stati dominanti, abbiamo creato tanto e ci siamo divertiti, essendo aggressivi ma anche ordinati. Per il gol subito per oggi pazienza, mi prendo 85 minuti di tanta qualità e sono contento per questa squadra che sta lavorando veramente sodo".