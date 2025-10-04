Logo SportMediaset
Chivu si gode la sua creatura: "Inter dominante, con qualità e aggressività. E ci siamo divertiti"

Il tecnico nerazzurro dopo il successo con la Cremonese: "Felice per Bonny. Dumfries arrabbiato? Fa bene..."

04 Ott 2025 - 21:12
© Getty Images

© Getty Images

La miglior Inter della sua gestione, quella che Cristian Chivu voleva vedere e che contro la Cremonese, in un 4-1 travolgente, gli ha fornito le risposte attese: "Mi prendo quello che di buono abbiamo fatto. Siamo stati dominanti, abbiamo creato tanto e ci siamo divertiti, essendo aggressivi ma anche ordinati. Per il gol subito per oggi pazienza, mi prendo 85 minuti di tanta qualità e sono contento per questa squadra che sta lavorando veramente sodo". 

Bene, dunque. Ma per il tecnico nerazzurro l'importante è proseguire: "Possiamo migliorare, però bisogna anche essere contenti di quello che stiamo facendo. Stiamo riuscendo a dare continuità alle prestazioni e ai risultati, oggi mi ha fatto piacere vedere in campo questa squadra che ha giocato e si è divertita".

"Sono felice per Bonny, per il gol e per come ha aiutato la squadra. La reazione di Dumfries al cambio? Fa bene a essere inc..., uno quando esce deve esserlo. Denzel è una bravissima persona, a me non ha detto niente, un pugno al pallone non significa nulla. È un giocatore importante per noi, sono felice di quello che sta facendo sempre consapevole che come tutti gli altri può dare di più".

