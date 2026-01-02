Logo SportMediaset

Inter, il confronto tra Chivu e Inzaghi in Serie A: chi vince alla sedicesima giornata

Analizziamo numeri e statistiche dell'Inter 2025/26 contro quella 2024/25: chi fa meglio tra Chivu e Inzaghi?

02 Gen 2026 - 13:15
01:28 

Per avere un confronto più chiaro bisognerà aspettare ancora qualche giornata ma, tra Natale e Capodanno al fresco in cima alla classifica, ci si può anche concedere qualche lettura curiosa e, come in ogni passaggio di anno che si rispetti, fare già un piccolo bilancio. In Serie A emerge che l'Inter di Chivu al momento è meglio di quella dell'ultimo capitolo dell'era Inzaghi.

Inter: Chivu vs Inzaghi, i numeri

 Due punti in più rispetto alla passata stagione nonostante il dato più criticato in questa partenza quello delle sconfitte: quattro quest'anno contro le due alla 16.a dell'anno scorso. Quest'anno 36 punti, 12 vittorie e nessun pareggio. Inzaghi invece, mettendo dentro anche il recupero poi perso con la Fiorentina a febbraio, era a quota 10 vittorie, due pareggi e appunto 2 ko.

Altro aspetto favorevole all'attuale squadra in mano all'eroe del Triplete 2010 è la posizione in classifica. Primo posto al momento contro il terzo dell'anno passato dietro ad Atalanta e Napoli, quest'ultimo poi alla fine campione d'Italia con un punto in più rispetto ai nerazzurri.

Ne beneficia anche Lautaro

 A tutto questo si può aggiungere anche l'impatto nella frazione già consumata di stagione dell'elemento più significativo della rosa: Lautaro Martinez. Alla tappa numero 16 del campionato, complice una condizione non ottimale causa Copa America l'argentino era in questo periodo a quota 5 centri. Ora è già arrivato a 9 gol e i suoi bersagli sono quasi sempre decisivi per il destino delle partite dell'Inter. 

inter
chivu
inzaghi
confronto
serie a

