Inter, il confronto tra Chivu e Inzaghi in Serie A: chi vince alla sedicesima giornata

A tutto questo si può aggiungere anche l'impatto nella frazione già consumata di stagione dell'elemento più significativo della rosa: Lautaro Martinez. Alla tappa numero 16 del campionato, complice una condizione non ottimale causa Copa America l'argentino era in questo periodo a quota 5 centri. Ora è già arrivato a 9 gol e i suoi bersagli sono quasi sempre decisivi per il destino delle partite dell'Inter.