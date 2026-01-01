Inter, Chivu punta sulla coppia Lautaro-Thuram per la sfida con il Bologna

L'Inter si avvicina alla sfida di domenica contro il Bologna a San Siro con una formazione ormai delineata. Davanti a Sommer, Chivu dovrebbe confermare la difesa a tre con Bisseck, Akanji e Bastoni, mentre sulle corsie agiranno Luis Henrique e Dimarco. In mezzo al campo spazio al trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, con Lautaro Martinez e Thuram in attacco. Buone notizie dall'infermeria: l'Inter ritrova Acerbi, fuori dal 9 dicembre per l'infortunio rimediato contro il Liverpool in Champions League. Il difensore difficilmente partirà titolare ma può rientrare tra i convocati, un recupero prezioso in vista di un gennaio con 8 partite in 24 giorni tra Serie A e Champions League.