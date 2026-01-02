Sassuolo, Grosso: "Formazione? Abbiamo avuto qualche problemino, capiremo domani"

Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, Fabio Grosso ha presentato la sfida casalinga contro il Parma. Queste le parole del tecnico del Sassuolo: "Loro sono una squadra che ha fatto una bella scelta a inizio stagione puntando su un allenatore giovane che io conosco, ha tanti ragazzi di prospettiva con qualcuno più grandicello che prova a sostenere il resto. Ci sono diverse modalità che possono proporre, noi dovremo essere bravi a riconoscere le soluzioni e la base è prepararsi per fare una grandissima partita. Noi non abbiamo mai fatto grandi calcoli, abbiamo avuto qualche problemino e lo valutiamo, capiremo domani e chi sta bene va in campo per fare partita piena. Il Parma ha qualità e verrà a battersi per portare via punti dal nostro campo e noi invece vogliamo ritrovare punti sul nostro campo con una grande prestazione".