Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'INTERVISTA

Inter, Moratti: "Sì, ora sto meglio: sono stato fortunato. Chivu uomo enorme, Lautaro anima interista"

L'ex patron nerazzurro, il Presidente per eccellenza, intervistato da Il Giorno

di Redazione
31 Dic 2025 - 12:12

Il Presidente ha tenuto tutti in apprensione in quella coda di estate che lo ha visto ricoverato in ospedale per una polmonite che gli aveva procurato una grave crisi respiratoria. Un mese di degenza e poi, finalmente, il ritorno a casa. Oggi Massimo Moratti sta bene e raccoglie tutto l'affetto che gli è dovuto, godendosi in questo ultimo scampolo di 2025 il primato in classifica della sua Inter: "Come sto? Meglio, direi decisamente meglio" ha raccontato in una intervista concessa a Il Giorno. "Ci sono stati giorni molto complicati, ma posso anche dirvi che in ospedale praticamente non mi sono reso conto di quanto fosse successo. Quando mi hanno estubato ho cominciato a capire, poi mi è stato raccontato tutto. Credo di essere una persona molto fortunata, capitata nelle mani giuste".

Una persona fortunata, si definisce. Un uomo che nelle manifestazioni di affetto ricevute ha semplicemente raccolto il frutto del suo operato: "Ho trovato meraviglioso tutto questo affetto nei miei confronti da parte della gente, non è mai scontato. E ringrazio davvero di cuore i nostri supporter ma anche tutti gli ex calciatori, gli amici e gli sportivi che hanno fatto sentire la propria presenza accanto a me e alla mia famiglia. Ma il ringraziamento più grande va a tutti i medici e al personale sanitario, sono stati straordinari...».

Il focus, con il Presidente, non può però non essere sull'Inter: "Siamo a metà stagione, ma almeno in campionato mi pare di poter dire che sia la squadra più completa. Gioca bene, ha cuore e coraggio, fa divertire, è un gruppo molto unito. Qualche sconfitta ci può stare ma l’Inter è in grado di fare strada in tutte le competizioni: più passano le partite e vince e più questa squadra dà la sensazione di poter sempre migliorare. E poi abbiamo un grande capitano".

Sì, Lautaro Martinez, sempre più erede del suo Javier Zanetti: "Giusto che sia così. Lautaro si dimostra leader vero, non solo un fuoriclasse. Uno come lui è il capitano ideale per una squadra come la nostra, incarna la vera anima interista".

Parole che pesano. Così come quelle su Cristian Chivu: "Personalmente non ho mai avuto alcun dubbio, Chivu sarà pure stata una scommessa ma possiamo dire fin qui azzeccatissima. E poi ho avuto Cristian calciatore, sul campo era bravissimo e di immensa utilità per l’allenatore. Ma ha sempre avuto grandi qualità umane: ricordo che andava nei campi rom del Milanese a fare lezioni d’italiano ai ragazzi. Chivu non è stato solo un ottimo calciatore e ora un bravo allenatore, per me è un uomo di spessore enorme, dalla cultura straordinaria, capace di unire intelligenza e sensibilità fuori dal comune. E poi ci capitava di fumare una sigaretta insieme, anche per questo con lui vado molto d’accordo".

inter
massimo moratti
chivu
zanetti

Ultimi video

03:03
Roma-Genoa 3-1: gli highlights

Roma-Genoa 3-1: gli highlights

00:36
MCH GOL DI SCHIENA DI RONALDO 30/12 MCH

Ronaldo è implacabile, segna anche... di schiena

01:13
Guerra tra Lazio e Lega

Guerra tra Lazio e Lega

01:32
Luciano a testa bassa

Luciano a testa bassa

01:13
Fuorigioco, si cambia

La proposta di Infantino: nuove regole per il fuorigioco

01:45
Una sfida da veri bomber

Una sfida da veri bomber

01:32
La svolta di Conte

La svolta di Conte

01:47
Inter compatta e lucida

Inter compatta e lucida

01:52
Pulisic, una sentenza

Milan, Pulisic ormai è una sentenza

02:44
La "guerra" di Conte

La "guerra" tra Conte e Chivu

02:35
L'abbraccio per De Rossi

L'abbraccio di Roma per De Rossi

01:29
MCH VITTORIA PORTO 2-0 SU AVS con doppietta di Samu Aghehowa MCH

Il Porto di Farioli vola con la doppietta del 21enne Samu Aghehowa

01:58
kings

Kings World Cup Nations 2026: l'Italia si presenta

01:16
De Rossi: "Perdere così fa male"

De Rossi: "Perdere così fa male"

01:18
Gasperini: "Tre punti importanti, Atalanta? Sarà emozionante"

Gasperini: "Tre punti importanti, Atalanta? Sarà emozionante"

03:03
Roma-Genoa 3-1: gli highlights

Roma-Genoa 3-1: gli highlights

I più visti di Inter

Lautaro sfonda il bunker della Dea: l'Inter chiude il 2025 in vetta da sola

Chivu toglie pressione a Pio: "Contento di Thuram. Conte? Quello che dice non mi interessa"

L'Inter ingrana la quarta e difende la vetta nel segno di Lautaro e Pio Esposito

13 DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Lavorato bene in questo 2025, restiamo ambiziosi"

Inzaghi, vita da sogno a Riad: "Qui è un paradiso". Ma l'incontro con l'Inter non ci sarà

L'Inter ritrova Acerbi: il centrale torna in gruppo dopo un mese di stop

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:39
Roma in campo verso la sfida contro Atalanta: c'è anche Soulé
11:30
Napoli-Hellas, divieto di trasferta per i tifosi veronesi
10:52
Milan, Modric: "Boban e Totti i miei idoli. Scudetto già quest'anno? È possibile"
21:45
Scandalo della Federcalcio argentina: nuove perquisizioni all'Afa
20:45
Napoli, cordoglio di club e De Laurentiis per la morte di Tizzano