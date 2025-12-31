Inter, Moratti: "Sì, ora sto meglio: sono stato fortunato. Chivu uomo enorme, Lautaro anima interista"

Il Presidente ha tenuto tutti in apprensione in quella coda di estate che lo ha visto ricoverato in ospedale per una polmonite che gli aveva procurato una grave crisi respiratoria. Un mese di degenza e poi, finalmente, il ritorno a casa. Oggi Massimo Moratti sta bene e raccoglie tutto l'affetto che gli è dovuto, godendosi in questo ultimo scampolo di 2025 il primato in classifica della sua Inter: "Come sto? Meglio, direi decisamente meglio" ha raccontato in una intervista concessa a Il Giorno. "Ci sono stati giorni molto complicati, ma posso anche dirvi che in ospedale praticamente non mi sono reso conto di quanto fosse successo. Quando mi hanno estubato ho cominciato a capire, poi mi è stato raccontato tutto. Credo di essere una persona molto fortunata, capitata nelle mani giuste".