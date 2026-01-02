Atalanta, Palladino: "Gasperini nella storia, contro la Roma sfida stimolante"

"Gasperini ha fatto qualcosa che resterà indelebile nella storia della società. Affrontare un allenatore così bravo è molto stimolante. L'ho avuto come allenatore e so cosa chiede". Così l'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma del grande ex Gasperini. "Deve comunque essere stimolante per tutti. Mi aspetto una grande prova, anche d'orgoglio", ha aggiunto. "Sappiamo che dobbiamo fare punti con le squadre che ci precedono in classifica, contro la Roma vogliamo fare una grande prestazione", ha detto ancora Palladino. "Vogliamo iniziare il 2026 con grande entusiasmo e ottimi propositi, sappiamo che non sarà facile, ma la vogliamo affrontare con grande intensità", ha concluso.