Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Atalanta, Palladino: "Gasperini nella storia, contro la Roma sfida stimolante"

02 Gen 2026 - 13:34
© Getty Images

© Getty Images

"Gasperini ha fatto qualcosa che resterà indelebile nella storia della società. Affrontare un allenatore così bravo è molto stimolante. L'ho avuto come allenatore e so cosa chiede". Così l'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma del grande ex Gasperini. "Deve comunque essere stimolante per tutti. Mi aspetto una grande prova, anche d'orgoglio", ha aggiunto. "Sappiamo che dobbiamo fare punti con le squadre che ci precedono in classifica, contro la Roma vogliamo fare una grande prestazione", ha detto ancora Palladino. "Vogliamo iniziare il 2026 con grande entusiasmo e ottimi propositi, sappiamo che non sarà facile, ma la vogliamo affrontare con grande intensità", ha concluso. 

Ultimi video

01:51
Juve, testa al Lecce

Juve, testa al Lecce per continuare la risalita

01:59
Fiorentina, parla Ferrari

Fiorentina, parla Ferrari

01:16
Napoli da corsa

Napoli da corsa

01:31
Neres insostituibile

Neres insostituibile

01:14
Inter, gennaio di fuoco

Inter, gennaio di fuoco

02:15
Oggi c'è Cagliari-Milan

Oggi c'è Cagliari-Milan

01:46
La Serie A riparte forte

La Serie A riparte forte

01:52
DICH FERRARI SU FIORENTINA DICH

Il dg Ferrari "annuncia" Paratici: "In arrivo un nuovo dirigente, dal mercato qualche faccia nuova"

01:29

Juve, obiettivo rimonta: Spalletti recupera Conceiçao e punta il poker per il sogno scudetto

01:28
L'Inter di Chivu va

Inter, il confronto tra Chivu e Inzaghi in Serie A: chi vince alla sedicesima giornata

00:21
DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può partire dal primo minuto"

00:56
DICH ALLEGRI CAPODANNO DICH

Allegri: "Cosa ho fatto ieri sera? Mi sono addormentato alle 10"

00:10
DICH MARESCA PEGGIORI 48 ORE DICH

Quando Maresca diceva: "Le peggiori 48 ore da quando sono nel club"

01:32
Cristiano Ronaldo show

Cristiano Ronaldo show

01:47
Gasp sfida la sua Dea

Gasperini sfida la sua Dea

01:51
Juve, testa al Lecce

Juve, testa al Lecce per continuare la risalita

I più visti di Calcio

Un calcio senza sosta

Un calcio senza sosta

Da Jordi Alba fino a Florenzi, passando per Hummels: gli scarpini appesi al chiodo nel 2025

Una sfida da veri bomber

Una sfida da veri bomber

DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può partire dal primo minuto"

MCH GOL DI SCHIENA DI RONALDO 30/12 MCH

Ronaldo è implacabile, segna anche... di schiena

SRV RULLO INTER-NAPOLI, LA "GUERRA" CONTINUA 29/12 (MUSICATO)

Inter-Napoli è già iniziata: una guerra di nervi e parole

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:42
Franchi, Giani: "Fondi anche da Regione senza intesa Comune-Fiorentina per restyling stadio"
13:34
Atalanta, Palladino: "Gasperini nella storia, contro la Roma sfida stimolante"
13:17
Sassuolo, Grosso: "Formazione? Abbiamo avuto qualche problemino, capiremo domani"
12:12
Pisa, Gilardino: "Cuadrado ancora out, per Nzola valuteremo oggi"
22:20
Inter, Chivu punta sulla coppia Lautaro-Thuram per la sfida con il Bologna