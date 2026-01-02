Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Pisa, Gilardino: "Cuadrado ancora out, per Nzola valuteremo oggi"

02 Gen 2026 - 12:12

Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, Alberto Gilardino ha presentato la trasferta contro il Genoa. Queste le parole del tecnico del Pisa: "Stengs, Lusuardi e Cuadrado non ci saranno, gli altri stanno tutti bene. Nzola è rientrato ieri ed ha fatto un allenamento con la squadra. Lo valuterò oggi e sicuramente verrà con noi, poi cercherò di capire quale utilizzo avere per domani. Leris mi dà soluzioni sia dentro che fuori dal campo. Sia dall’inizio che a partita in corso è fondamentale. È un giocatore importante per questa squadra. Ho scelta sia nel modello tattico che nelle caratteristiche nonostante l’assenza di Akinsanmiro". Per Gilardino sarà una sfida da ex: "Mi hanno dato tantissimo, mi porterò sempre nel cuore quella esperienza, l’ho vissuta con il massimo sforzo. Dovrò essere come la squadra molto lucida, dovremo avere grande disciplina tattica. Il Genoa sarà trascinato dal proprio pubblico e anche noi avremo tantissimi tifosi al seguito. Dovremo avere resilienza ed è importante la prestazione, l’ho detto ai ragazzi".

Ultimi video

01:38
Milan, inizio col botto

Milan, inizio col botto

00:21
DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può partire dal primo minuto"

00:56
DICH ALLEGRI CAPODANNO DICH

Allegri: "Cosa ho fatto ieri sera? Mi sono addormentato alle 10"

00:10
DICH MARESCA PEGGIORI 48 ORE DICH

Quando Maresca diceva: "Le peggiori 48 ore da quando sono nel club"

01:52
DICH FERRARI SU FIORENTINA DICH

Il dg Ferrari "annuncia" Paratici: "In arrivo un nuovo dirigente, dal mercato qualche faccia nuova"

01:32
Cristiano Ronaldo show

Cristiano Ronaldo show

01:47
Gasp sfida la sua Dea

Gasperini sfida la sua Dea

01:51
Juve, testa al Lecce

Juve, testa al Lecce per continuare la risalita

01:29
Napoli, si riparte

Napoli, si riparte: Lang regala una sorpresa

01:43
Max torna a Cagliari

Max torna a Cagliari: obiettivo vittoria

01:39
La capolista riposa

Inter, Capodanno di riposo per la capolista

01:32
I fenomeni turchi

I fenomeni turchi

01:34
La Roma non si ferma

La Roma non si ferma

01:35
Domenica Lazio-Napoli

Domenica Lazio-Napoli

01:33
Napoli, parla Manna

Napoli, parla Manna

01:38
Milan, inizio col botto

Milan, inizio col botto

I più visti di Calcio

Un calcio senza sosta

Un calcio senza sosta

Da Jordi Alba fino a Florenzi, passando per Hummels: gli scarpini appesi al chiodo nel 2025

Una sfida da veri bomber

Una sfida da veri bomber

DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può partire dal primo minuto"

MCH GOL DI SCHIENA DI RONALDO 30/12 MCH

Ronaldo è implacabile, segna anche... di schiena

SRV RULLO INTER-NAPOLI, LA "GUERRA" CONTINUA 29/12 (MUSICATO)

Inter-Napoli è già iniziata: una guerra di nervi e parole

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:12
Pisa, Gilardino: "Cuadrado ancora out, per Nzola valuteremo oggi"
22:20
Inter, Chivu punta sulla coppia Lautaro-Thuram per la sfida con il Bologna
22:00
Cremonese al Franchi dove non ha mai vinto, dubbi per Nicola
20:51
Genoa, De Rossi ritrova Leali per lo scontro diretto con il Pisa
20:01
Esame Udinese per il Como, Fabregas torna in panchina