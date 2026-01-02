Pisa, Gilardino: "Cuadrado ancora out, per Nzola valuteremo oggi"

Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, Alberto Gilardino ha presentato la trasferta contro il Genoa. Queste le parole del tecnico del Pisa: "Stengs, Lusuardi e Cuadrado non ci saranno, gli altri stanno tutti bene. Nzola è rientrato ieri ed ha fatto un allenamento con la squadra. Lo valuterò oggi e sicuramente verrà con noi, poi cercherò di capire quale utilizzo avere per domani. Leris mi dà soluzioni sia dentro che fuori dal campo. Sia dall’inizio che a partita in corso è fondamentale. È un giocatore importante per questa squadra. Ho scelta sia nel modello tattico che nelle caratteristiche nonostante l’assenza di Akinsanmiro". Per Gilardino sarà una sfida da ex: "Mi hanno dato tantissimo, mi porterò sempre nel cuore quella esperienza, l’ho vissuta con il massimo sforzo. Dovrò essere come la squadra molto lucida, dovremo avere grande disciplina tattica. Il Genoa sarà trascinato dal proprio pubblico e anche noi avremo tantissimi tifosi al seguito. Dovremo avere resilienza ed è importante la prestazione, l’ho detto ai ragazzi".