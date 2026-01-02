Juve, obiettivo rimonta: Spalletti recupera Conceiçao e punta il poker per il sogno scudetto

Tre vittorie pesanti in campionato a fine 2025, contro Bologna, Roma e Pisa, hanno proiettato la Juventus di Spalletti al quinto posto in classifica, con la Champions di nuovo a un passo e il primo posto non così lontano. E’ vero che le prime tre della classe, Inter, Milan e Napoli, devono recuperare una partita, ma i 4 punti di distacco dal primo posto dei nerazzurri di Chivu, autorizzano progetti ambiziosi per questo 2026 che inizierà con quattro sfide in appena due settimane.