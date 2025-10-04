Serie A, Inter-Cremonese 4-1: dominio nerazzurro a San Siro, Chivu si gode una notte in vetta

L'Inter supera 4-1 la Cremonese nel quarto anticipo della sesta giornata di Serie A, conquistando la terza vittoria di fila in campionato e issandosi momentaneamente in vetta alla classifica a quota 12 punti. Gli stessi di Napoli, Milan e Roma, tutte impegnate domenica. Per i ragazzi di Nicola la prima sconfitta è un vero e proprio tonfo.