Il nuovo esterno e il ritorno di Bonny: per i primi esami di gennaio Chivu conta su un'Inter al completo

L'attaccante francese recuperato per il turno infrasettimanale contro il Parma

di Redazione
31 Dic 2025 - 09:48

Gennaio, che mese! Come quando, finite le feste, si tornava a scuola: interrogazioni, compiti in classe e la chiusura del quadrimestre con il primo pagellino di metà anno! Vedetela un po' così anche per l'Inter. Ha chiuso bene il 2025, in testa alla classifica di Serie A, e aprirà il 2026 contro la sua bestia nera più recente, il Bologna. Non c'è tempo per respirare. Poi a seguire, infatti, il Parma, nel turno infrasettimanale del 7 gennaio, e da lì via via Napoli e Lecce in casa, poi Udinese e Pisa a cavallo del doppio e decisivo impegno di Champions contro Arsenal e Dortmund. Sì, perché c'è ancora, apertissima, la campagna europea che dopo i ko contro Atletico e Liverpool va risistemata, se non per puntare direttamente agli ottavi per lo meno per tenere posizioni alte di classifica che possano evitare spiacevoli incastri nei play-off.

Ma come a scuola, un passo per volta. Un impegno dopo l'altro, senza spingersi oltre l'ostacolo immediato. Quindi il Bologna, per primo. E subito, allora un ritorno molto utile, quello di Acerbi: il reparto difensivo torna dunque al completo. Resta invece parzialmente scoperta la fascia destra: per Darmian serve ancora tempo, solo il mercato (con la suggestione Cancelo che prende corpo) potrà colmare il buco aperto dall'assenza del lungodegente Dumfries. Dunque avanti con Luis Henrique e con l'opzione Diouf.

Buone notizie arrivano sul fronte attacco. Sì, perché dopo lo spavento pre-natalizio, il recupero di Bonny procede spedito. Non tanto da poterlo rivedere domenica a San Siro contro i rossoblù, ma sufficiente per immaginare una sua convocazione per la trasferta nella sua ex Parma. Di certo, nel match scudetto contro il Napoli il francese sarà una carta preziosa nel mazzo di Chivu, chiamato per forza di cose a dosare energie fisiche e mentali nel corso di un mese che farà da volano verso il bersaglio grosso del secondo semestre, italiano e internazionale.

