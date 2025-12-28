Serie A, Atalanta-Inter 0-1: Lautaro difende la vetta solitaria

LE STATISTICHE

L’Inter ha vinto almeno sette gare di fila contro l’Atalanta in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1964 e il 1967 (otto in quel caso) – mentre ha ottenuto almeno quattro vittorie di fila con annesso clean sheet contro gli orobici nel torneo dal periodo tra il 1965 e il 1967 (quattro).

Lautaro Martínez ha segnato 15 gol in Serie A nel 2025, nessun calciatore conta più marcature in questo anno solare nella competizione (15 anche per Riccardo Orsolini).

Lautaro Martínez ha segnato in quattro presenze di fila in Serie A in un singolo anno solare per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2021 (cinque in quel caso).

L’Inter è la squadra contro cui l’Atalanta ha sia perso più partite (71) che subito più gol (233) nella sua storia in Serie A.

L’Inter ha vinto quattro gare di fila in Serie A per la seconda volta con Cristian Chivu allenatore, il precedente tra settembre e ottobre scorsi.

L’Inter ha vinto almeno quattro gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dalla striscia di otto registrata tra settembre 2024 e gennaio 2025.

Lautaro Martínez ha preso parte a 10 reti contro l'Atalanta in Serie A (8G+2A) e solo contro il Cagliari (13) vanta più partecipazioni attive in carriera nel torneo (10 anche contro la Salernitana).

Francesco Pio Esposito (28 giugno 2005) è il calciatore italiano più giovane tra quelli con almeno due assist serviti nella Serie A in corso.

L’Atalanta ha perso almeno quattro gare interne di fila contro l’Inter solo per la seconda volta in Serie A, l’unico precedente era capitato tra il 1964 e il 1966 (quattro anche in quel caso).

L’Atalanta ha perso tre delle ultime sei gare di Serie A (3V), tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti 18 (7V, 8N).

L'Inter ha vinto 39 partite nel 2025 considerando tutte le competizioni e solo nel 2005 (40) ha ottenuto più successi in un singolo anno solare (39 anche nel 2023).

L'Inter ha vinto l'ultima gara dell'anno solare in sette degli ultimi otto anni in Serie A (1N).

Solo la Lazio (nove) ha ottenuto più clean sheet rispetto all’Inter (otto, come il Milan) nella Serie A in corso.

Nessuna squadra ha concluso più gare di questa Serie A senza concedere tiri in porta rispetto all’Inter (due, come Genoa e Udinese).

L’Atalanta non ha concluso in porta in una gara casalinga di Serie A per la prima volta dal 23 ottobre 2022, contro la Lazio