Serie A, Atalanta-Inter 0-1: Lautaro difende la vetta solitaria

© Getty Images
© Getty Images
Alla New Balance Arena i nerazzurri vincono e rispondono a Milan e Napoli nella lotta scudettodi Stefano Ronchi
© Getty Images
© Getty Images
Dopo la sconfitta col Bologna in Supercoppa, l'Inter volta subito pagina in campionato e chiude il 2025 in vetta alla classifica da sola. Nella 17.ma giornata di Serie A la squadra di Chivu batte l'Atalanta 1-0, risponde alle vittorie di Milan, Napoli e Juve e difende il primo posto a quota 36 punti. Alla New Balance Arena nel primo tempo è l'Inter a fare la gara e a creare le occasioni migliori, ma Thuram & Co. non riescono a sfondare il fortino bergamasco. Nella ripresa Luis Henrique e Barella sprecano due grandi chance per andare a bersaglio, poi Pio Esposito approfitta di un errore di Djimsiti e Lautaro (65') sblocca il risultato di sinistro decidendo il match. Nel finale Samardzic si divora il pareggio.
LA PARTITA
Con Luis Henrique e Dimarco sugli esterni e Zielinski, Calhanoglu e Barella in cabina di regia a Bergamo l'Inter imposta subito la gara sul possesso cercando di verticalizzare su Lautaro in uscita o di innescare Thuram in profondità. Più bassa e compatta, l'Atalanta invece serra le linee, raddoppia sui portarori di Chivu e si appoggia a Scamacca per far salire la squadra e ripartire. Ederson libera l'area dopo un'incursione di Zielinski, poi Kolasinac salva Carnesecchi su una deviazione ravvicinata di Akanji sugli sviluppi di un corner e a ritmi più bassi e con pochi spazi la gara si incaglia in mediana. Fino al 20' regna l'equilibrio, poi Luis Henrique non centra la porta da buona posizione, Thuram testa i riflessi di Carnesecchi e un destro di Calha dalla distanza termina a lato. In pressione, l'Inter aumenta i giri e attacca con tanti uomini. Lautaro e Barella non riescono ad andare a bersaglio, poi Thuram segna, ma La penna annulla tutto per una posizione irregolare del Toro e dopo una grande occasione di testa per Scamacca il primo tempo si chiude a reti inviolate.
La ripresa inizia con un'incornata alta di Ederson e un gol annullato a De Ketelaere per posizione irregolare di Zalewski. Occasioni a cui l'Inter risponde con un'incursione di Luis Henrique disinnescata da Carnesecchi e un piattone largo di Barella da ottima posizione. Lampi che allungano un po' le squadre e accendono il match. Scamacca segna, ma è in offside e La Penna annulla ancora. Dall'altra parte invece Pio Esposito entra al posto di Thuram e alla prima palla che passa dalle sue parti approfitta di un errore di Djimsiti per servire la Lautaro l'assist per l'1-0. Guizzo che rompe l'equilibrio e costringe Palladino a cambiare modulo e a puntare tutto su una formazione a trazione anteriore con Samardzic al posto di Kolasinac. A caccia del pari, la Dea alza il baricentro e spinge. Chivu invece fa entrare Mkhitaryan, Carlos Augusto, Diouf e Frattesi al posto di Barella, Dimarco, Lautaro e Zielinski e prova a dare più freschezza all'Inter per gestire la gara, chiudere gli spazi e provare a colpire in contropiede. Dopo un altro errore di Djimsiti, Esposito calcia alto. Dalle parti di Sommer invece Samardzic si divora il pareggio su perfetto assist di De Ketelaere. Errore che pesa sul risultato e sull'inerzia del match. Nel finale infatti l'Inter abbassa i giri, difende con ordine e porta a casa tre punti preziosissimi per chiudere l'anno guardando tutti dall'alto in basso.
IL TABELLINO
ATALANTA-INTER 0-1
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (30' st Samardzic); Zappacosta (1' st Musah), De Roon, Ederson, Zalewski (20' st Bernasconi); De Ketelaere, Pasalic (13' st Sulemana); Scamacca.
A disp.: Rossi, Sportiello, Scalvini, Comi, Brescianini, Ahanor, Maldini, Krstovic. All.: Palladino
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella (31' st Mkhitaryan), Calhanoglu, Zielinski (38' st Frattesi), Dimarco (31' st Carlos Augusto); Thuram (19' st Esposito), Lautaro (38' st Diouf).
A disp.: J. Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Cocchi, Spinaccè, Cinquegrano. All.: Chivu
Arbitro: La Penna
Marcatori: 20' st Lautaro (I)
Ammoniti: Kolasinac, Sulemana (A); Bastoni (I)
Espulsi: -
LE STATISTICHE
L’Inter ha vinto almeno sette gare di fila contro l’Atalanta in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1964 e il 1967 (otto in quel caso) – mentre ha ottenuto almeno quattro vittorie di fila con annesso clean sheet contro gli orobici nel torneo dal periodo tra il 1965 e il 1967 (quattro).
Lautaro Martínez ha segnato 15 gol in Serie A nel 2025, nessun calciatore conta più marcature in questo anno solare nella competizione (15 anche per Riccardo Orsolini).
Lautaro Martínez ha segnato in quattro presenze di fila in Serie A in un singolo anno solare per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2021 (cinque in quel caso).
L’Inter è la squadra contro cui l’Atalanta ha sia perso più partite (71) che subito più gol (233) nella sua storia in Serie A.
L’Inter ha vinto quattro gare di fila in Serie A per la seconda volta con Cristian Chivu allenatore, il precedente tra settembre e ottobre scorsi.
L’Inter ha vinto almeno quattro gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dalla striscia di otto registrata tra settembre 2024 e gennaio 2025.
Lautaro Martínez ha preso parte a 10 reti contro l'Atalanta in Serie A (8G+2A) e solo contro il Cagliari (13) vanta più partecipazioni attive in carriera nel torneo (10 anche contro la Salernitana).
Francesco Pio Esposito (28 giugno 2005) è il calciatore italiano più giovane tra quelli con almeno due assist serviti nella Serie A in corso.
L’Atalanta ha perso almeno quattro gare interne di fila contro l’Inter solo per la seconda volta in Serie A, l’unico precedente era capitato tra il 1964 e il 1966 (quattro anche in quel caso).
L’Atalanta ha perso tre delle ultime sei gare di Serie A (3V), tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti 18 (7V, 8N).
L'Inter ha vinto 39 partite nel 2025 considerando tutte le competizioni e solo nel 2005 (40) ha ottenuto più successi in un singolo anno solare (39 anche nel 2023).
L'Inter ha vinto l'ultima gara dell'anno solare in sette degli ultimi otto anni in Serie A (1N).
Solo la Lazio (nove) ha ottenuto più clean sheet rispetto all’Inter (otto, come il Milan) nella Serie A in corso.
Nessuna squadra ha concluso più gare di questa Serie A senza concedere tiri in porta rispetto all’Inter (due, come Genoa e Udinese).
L’Atalanta non ha concluso in porta in una gara casalinga di Serie A per la prima volta dal 23 ottobre 2022, contro la Lazio