Franchi, Giani: "Fondi anche da Regione senza intesa Comune-Fiorentina per restyling stadio"

"Per me la scelta migliore rimarrebbe quella di un accordo tra Comune e Fiorentina per il secondo lotto dei lavori - sottolinea -. Su questo non ci sono dubbi. Però, se l'intesa non si dovesse trovare, per quei 50-60 milioni che servono, si potrebbe aprire un tavolo tra Palazzo Vecchio, Regione, fondazioni bancarie e associazioni di categoria". Secondo Giani, "in questo ambito la Regione potrebbe sostenere la spesa con un apporto, diciamo, di 15 milioni. Il Comune potrebbe magari metterne 20 e il resto potrebbe arrivare da fondazioni bancarie e imprenditori. Non dimentichiamo che riuscire a inserire il Franchi tra gli stadi degli Europei del 2032 sarebbe un formidabile volano per l'economia dell'area metropolitana e della regione". "D'altra parte - osserva ancora - ci sono i soldi del Fondo di coesione e sviluppo destinati agli impianti sportivi e sui quali c'è un'intesa firmata col governo Meloni: se si possono destinare 15 milioni a Pistoia per il nuovo palazzetto dello sport, penso che se ne possano dedicare altrettanti allo stadio di Firenze".