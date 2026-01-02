Logo SportMediaset

Calcio

Franchi, Giani: "Fondi anche da Regione senza intesa Comune-Fiorentina per restyling stadio"

02 Gen 2026 - 14:42

Per il restyling dello stadio Franchi di Firenze, "se non dovesse andare in porto l'accordo con la Fiorentina, la Regione sarà al tavolo pronta a intervenire con i suoi fondi. Ma non da sola". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in un'intervista all'edizione fiorentina de La Repubblica.

"Per me la scelta migliore rimarrebbe quella di un accordo tra Comune e Fiorentina per il secondo lotto dei lavori - sottolinea -. Su questo non ci sono dubbi. Però, se l'intesa non si dovesse trovare, per quei 50-60 milioni che servono, si potrebbe aprire un tavolo tra Palazzo Vecchio, Regione, fondazioni bancarie e associazioni di categoria". Secondo Giani, "in questo ambito la Regione potrebbe sostenere la spesa con un apporto, diciamo, di 15 milioni. Il Comune potrebbe magari metterne 20 e il resto potrebbe arrivare da fondazioni bancarie e imprenditori. Non dimentichiamo che riuscire a inserire il Franchi tra gli stadi degli Europei del 2032 sarebbe un formidabile volano per l'economia dell'area metropolitana e della regione". "D'altra parte - osserva ancora - ci sono i soldi del Fondo di coesione e sviluppo destinati agli impianti sportivi e sui quali c'è un'intesa firmata col governo Meloni: se si possono destinare 15 milioni a Pistoia per il nuovo palazzetto dello sport, penso che se ne possano dedicare altrettanti allo stadio di Firenze". 

