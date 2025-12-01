Chivu sceglie il turnover per il Venezia: Diouf si candida per una maglia da titolare, Bonny in dubbio

Per non pralare di quell'Andy Diouf che negli ultimi due camei contro Milan e Pisa ha ben impressionato a destra: il francese, arrivato come centrocampista box to box da dribbling e strappi, si sta ritagliando una nuova vita da esterno destro a tutta fascia sfruttando le difficoltà di Luis Henrique e gli infortuni di Denzel Dumfries (che Chivu spera di recuperare tra Como e Liverpool) e Matteo Darmian.