Calcio
inter
VERSO INTER-VENEZIA

Chivu sceglie il turnover per il Venezia: Diouf si candida per una maglia da titolare, Bonny in dubbio

I nerazzurri ospiteranno i lagunari a San Siro per gli ottavi di finale di Coppa Italia: il tecnico romeno potrebbe dare spazio a chi ha giocato meno

di Redazione
01 Dic 2025 - 18:54

Dopo la vittoria di Pisa l'Inter non vuole più fermarsi. I nerazzurri in giornata sono tornati subito in campo per preparare la sfida di Coppa Italia in programma mercoledì sera (in esclusiva su Italia1) a San Siro contro il Venezia. Per gli ottavi con i lagunari ci si aspetta che Chivu possa optare per un ampio turnover: a San Siro ci sarà spazio per molte seconde linee, a maggior ragione visto l'impatto che le "riserve" stanno avendo. L'ingresso di Pio Esposito per uno spento Marcus Thuram ha girato la partita a Pisa, ma anche Piotr Zielinski, reduce da due gol nelle ultime due, ha dato segnali importanti. 

Per non pralare di quell'Andy Diouf che negli ultimi due camei contro Milan e Pisa ha ben impressionato a destra: il francese, arrivato come centrocampista box to box da dribbling e strappi, si sta ritagliando una nuova vita da esterno destro a tutta fascia sfruttando le difficoltà di Luis Henrique e gli infortuni di Denzel Dumfries (che Chivu spera di recuperare tra Como e Liverpool) e Matteo Darmian.

Per la partita contro il Venezia non dovrebbe recuperare nessuno: anche Ange-Yoan Bonny, assente nella trasferta di Pisa a causa di un'influenza, oggi non si è allenato con i compagni ad Appiano Gentile. A Centrocampo invece potrebbe rivedersi Henrikh Mkhitaryan: l'armeno si era fermato a Napoli sul contestatissimo contatto con Di Lorenzo che portò al rigore per gli azzurri, da qualche giorno è tornato a lavorare in gruppo, non è dunque da escludere un suo impiego dall'inizio per rimettere benzina nelle gambe in vista del tour de force che aspetta l'Inter: dopo il Venezia i nerazzurri sono attesi dal trittico Como, Liverpool e Genoa in 10 giorni circa. Chivu avrà bisogno di tutti.

inter
bonny
venezia
coppa italia
ottavi di finale
probabile formazione

