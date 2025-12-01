Inter, Lautaro stacca Mazzola e segna a 29 squadre diverse in Serie A: record

Pisa-Inter: il film della gara
Lautaro Martinez sigla il suo gol numero 163 con l'Inter: supera Mazzola e ha fatto gol a 29 squadre diverse in Serie Adi Redazione
Nel giorno della sua 250esima presenza in Serie A con la maglia dell'Inter, Lautaro Martinez sigla il suo gol numero 163 in nerazzurro, staccando nella classifica all time la bandiera Sandro Mazzola (161 gol) e avvicinando Boninsegna a quota 171. Non solo: con la rete al Pisa, l'argentino diventa l'unico giocatore nella storia della Serie A ad aver segnato a 29 squadre diverse.
Traguardi, raggiunti con la doppietta siglata all'Arena Garibaldi, che spazza via pensieri e fa mettere le cose in chiaro dal capitano nerazzurro: "Sono contento perché abbiamo vinto dopo due ko. Qualcuno mi ha criticato, sono abituato. Lavoro per me stesso, per l'Inter e per la mia famiglia. Lascio parlare chi è fuori". "Sono contento per la squadra, per la mia famiglia e per me stesso. Lavoro per l'Inter, basta" ha sottolineato il Toro, che ha poi aggiunto: "Spero la mia storia qui duri tanto, ho ancora tanti anni di contratto e la gente mi vuole bene. Ma la squadra viene sempre prima di tutto, io penso solo a lavorare. È da tanti anni che lottiamo per tutte le competizioni, la gente fuori può parlare ma noi pensiamo solo a portare l'Inter il più in alto possibile".
A mettere lo zampino nella doppietta dell'argentino anche Francesco Pio Esposito, che ha una cena pagata dal capitano nerazzurro: "Certo. Dicono che non offro mai? Ho sentito tante cose (ride, ndr), anche i compagni scherzano su questo. Stare insieme conta tanto per il gruppo, giocando ogni tre giorni si fa difficile, ma appena c'è tempo organizzo io una grigliata come sempre".
