Inter, Lautaro stacca Mazzola e segna a 29 squadre diverse in Serie A: record

Traguardi, raggiunti con la doppietta siglata all'Arena Garibaldi, che spazza via pensieri e fa mettere le cose in chiaro dal capitano nerazzurro: "Sono contento perché abbiamo vinto dopo due ko. Qualcuno mi ha criticato, sono abituato. Lavoro per me stesso, per l'Inter e per la mia famiglia. Lascio parlare chi è fuori". "Sono contento per la squadra, per la mia famiglia e per me stesso. Lavoro per l'Inter, basta" ha sottolineato il Toro, che ha poi aggiunto: "Spero la mia storia qui duri tanto, ho ancora tanti anni di contratto e la gente mi vuole bene. Ma la squadra viene sempre prima di tutto, io penso solo a lavorare. È da tanti anni che lottiamo per tutte le competizioni, la gente fuori può parlare ma noi pensiamo solo a portare l'Inter il più in alto possibile".