Golden Boy, Pio Esposito: "Normale avere pressioni giocando con Inter e Nazionale"

Francesco Pio Esposito è l'Italian Golden Boy per la stagione 2024/25. "Questo premio significa tanto, credo sia una tappa importante. A chi lo dedico? Ci tengo a ringraziare la mia famiglia per i sacrifici che ha fatto e tutte le persone he hanno creduto in me in questo percorso". Il centravanti dell'Inter e della Nazionale ha parlato così delle responsabilità che l'hanno travolto negli ultimi mesi: "Vestire la maglia della Nazionale e dell'Inter è un'emozione speciale che non si può descrivere a parole", inizia a raccontare il più giovane dei fratelli Esposito. Che poi parla delle pressioni aumentate esponenzialmente negli ultimi mesi: "Pressione? Non sento fastidio perché faccio il lavoro che ho sempre sognato e che desidero fare per tutta la vita: è giusto che chi giochi dell'Inter e nella Nazionale subisca un certo tipo di attenzioni. Io lavoro sempre ogni giorno al massimo per provare a dare il meglio di me". Poi un passaggio sull'approccio al mondo Inter: "Avevo un po' di ansia: passare da uno spogliatoio di Serie B a quello della finalista di Champions mi preoccupava un po'. Poi però mi sono reso conto di essere arrivato in un gruppo straordinario: tutti dal primo momento mi hanno fatto sentire a mio agio, devo ringraziare i miei compagni per questo".