Calcio

Kings League: i primi nomi della Nazionale italiana per la Kings World Cup Nations 2026 in Brasile

01 Dic 2025 - 18:05
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La preparazione della Nazionale Italiana per la Kings World Cup Nations 2026 in Brasile entra nel vivo con l'annuncio ufficiale del roster, svelato parzialmente il 29 novembre in occasione della Milan Games Week & Cartoomics. L'evento ha visto come protagonista Blur, top streamer italiano su Twitch e Presidente della squadra azzurra, che ha rivelato i primi otto convocati. I giocatori sono stati selezionati tra i key player delle squadre di Kings League Lottomatica.sport Italy:

         •       Gianmarco Chironi
         •       Vittorio Gilli
         •       Vlad Marin
         •       Marco Evangelisti
         •       Niccolò Marino
         •       Alessandro Gelsi
         •       Matteo Perrotti
         •       Paolo Scienza 

I nomi restanti, che completeranno la rosa della Nazionale, verranno svelati nel corso del mese di dicembre.
 
La guida tecnica della Nazionale è stata affidata a Mauro Micheli, già allenatore di Alpak FC nella Kings Cup Lottomatica.sport Italy e coach della Nazionale Italiana nella precedente edizione della Kings World Cup Nations 2025 (svoltasi a Milano con la finale all'Allianz Stadium di Torino).
 
Nel corso dell'evento è stato annunciato anche il main partner della Nazionale Italiana: Lottomatica.sport, front-of-shirt sponsor della maglia azzurra.
 
La Kings World Cup Nations è una delle due principali competizioni internazionali dell’universo Kings League. L'edizione 2026 si svolgerà in Brasile, con Ronaldo Nazário come presidente della competizione, a partire dal 3 gennaio 2026, con la grande finale prevista all’Allianz Parque di San Paolo il 17 gennaio.
 
Questa prossima edizione vedrà il debutto di molte nuove Nazioni e il ritorno di Nazionali che hanno già calcato i campi Kings League. Il girone Italiano è già stato sorteggiato e comprenderà Francia, Polonia (il cui co-presidente sarà Robert Lewandowski) e Algeria.

