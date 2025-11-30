Inter, Chivu: "Con Lautaro mi abbraccio tutte le mattine, quando lo si mette in discussione si esagera"

Lautaro Martinez è tornato grande protagonista. "Sappiamo qual è l'importanza dei nostri giocatori, soprattutto del nostro capitano. Ci sono le voci che lo mettono in discussione ma non noi, perché sappiamo quanto è importante per noi, quando lavora e quanto ci tiene - ha aggiunto Chivu -. Poi, va bene i cambi, è sempre la solita cosa, ti devono dare una mano perché spostano un sacco di cose, ma un allenatore non è più bravo o più scarso quando fa determinati cambi e viene giudicato in base alla vittoria o no. Si fanno i cambi per dare una mano alla squadra, per far entrare nuove energie perché qualità ne abbiamo visto che siamo 22 giocatori molto bravi e abbiamo le possibilità di stare in una squadra importante come l'Inter".