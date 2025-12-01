Golden Boy, Doué: "Un onore vincere lo stesso premio di Messi e Mbappé"

Desiree Douè ha ritirato il premio di miglior giovane della stagione 2024/25, un riconoscimento arrivato al culmine di una stagione in cui ha vinto tutto: "Sono contentissimo di aver vinto il Golden Boy e di poter condividere questo traguardo con giocatori fantastici del calibro di Mbappé e Messi". Il Psg nel 2025 ha vinto ogni tipo di premio individuale (dal Pallone d'Oro Demebele al premio di miglior allenatore a Luis Enrique) ma Doué rimane con i piedi per terra: "Noi miglior squadra di sempre? Forse è un po' pretenzioso, però il Psg è uno dei club più grandi al mondo, quindi l'obiettivo deve essere quello". Poi un ricordo della finale di Champions, vinta da protagonista: "Vincerla è eccezionale, probabilmente è stata la serata migliore della mia carriera: segnare due gol e fare un assist è una cosa eccezionale, che quasi non si può immaginare. Una notte che rimarrà per sempre nel mio cuore e in quello dei tifosi parigini". Doué è il 23° Golden Boy della storia, il calciatore del Psg raccoglie l'eredità di Lamine Yamal e Jude Bellingham ultimi due trionfatori.