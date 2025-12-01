Logo SportMediaset

Calcio

Milan, Bartesaghi: "Scudetto? Presto per pensarci, ma è un nostro obiettivo"

01 Dic 2025 - 17:08
Nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Sportiva, Davide Bartesaghi ha analizzato la prima parte di stagione del Milan. Queste le parole del laterale rossonero: "È ancora presto per pensare allo scudetto, però è un nostro obiettivo, come anche rientrare in zona Champions. Siamo solo all'inizio, abbiamo davanti tante partite importanti: se ne riparlerà a marzo. Allegri? Mi sta dando una grande mano, come tutto lo staff e tutti i compagni. Anche in allenamento, ho sempre la loro fiducia: credo sia fondamentale per continuare a dare sempre il meglio e migliorarsi ogni giorno". Sui suoi modelli, Bartesaghi ha aggiunto: "I poster in camera erano quelli di Maldini e Marcelo. Se devo indicare un’ispirazione, dico Theo, che ho avuto davanti negli anni. Tra chi è in A oggi dico Spinazzola, sono più simile a lui". 

19:35
Bove un anno dopo il malore: "Un giorno che ha cambiato molte cose"
19:00
Golden Boy, Pio Esposito: "Normale avere pressioni giocando con Inter e Nazionale"
18:24
Golden Boy, Doué: "Un onore vincere lo stesso premio di Messi e Mbappé"
18:05
Kings League: i primi nomi della Nazionale italiana per la Kings World Cup Nations 2026 in Brasile
17:08
Milan, Bartesaghi: "Scudetto? Presto per pensarci, ma è un nostro obiettivo"