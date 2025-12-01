Buffon incorona Pio Esposito: "Mi piacciono testa e determinazione, è un Luca Toni cresciuto prima"

"Pio Esposito è una delle note più belle del calcio italiano. A me ha impressionato e mi piace la testa che ha, l'attitudine al lavoro e la determinazione: a quell'età non sono facili da riscontrare". Gigi Buffon esalta l'attaccante dell'Inter classe 2005, entrato nella ripresa della sfida di Pisa e decisivo con l'assist per il primo gol di Lautaro Martinez che ha sbloccato il risultato. "Come caratteristiche assomiglia un po' a Luca Toni però per l'età che ha Pio è più avanti perché Luca ha avuto un processo più lento ed è esploso sui 23-24 anni - ha detto il team manager della Nazionale a Radio Anch'io Sport - Pio è già adesso uno che determina ad alti livelli, lo abbiamo visto anche ieri a Pisa. Se lo devo paragonare a qualcuno, mi sembra un Luca Toni più dinamico".



Spalletti e la Juve

Luciano Spalletti "senza dubbio, è l'allenatore migliore che ci fosse sulla piazza e la persona migliore su cui si poteva appoggiare la Juve in questo momento. La cosa che mi dispiace è che Luciano non abbia avuto l'opportunità di iniziare sin dal ritiro, perché avrebbe potuto indirizzare il mercato e la campagna acquisti".