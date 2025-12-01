Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Bove un anno dopo il malore: "Un giorno che ha cambiato molte cose"

01 Dic 2025 - 19:35

Un anno fa lo spavento. Intorno al ventesimo minuto di Fiornetina-Inter è cambiata la vita di Edoardo Bove: il centrocampista classe 2002, arrivato a Firenze in prestito dalla Roma, improvvisamente perde i sensi e si accascia a terra. Subito ci si accorge che il problema è grave e i soccorritori si precipitano in campo per dargli assistenza. Da quel giorno il romano non ha mai più calcato un campo da calcio. Oggi, a un anno di distanza, ha voluto condividere queste parole sui suoi social: "1 dicembre 2025, un anno fa questo giorno ha cambiato un pochino di cose. Oggi lo celebro, perché mi ha permesso di crescere, non mi a tolto la gioia di sorridere e mi ha spinto a dare un senso a quello che accade". 

Leggi anche

Bove si commuove presentando la legge sul primo soccorso: "Spero di tornare a giocare tra un anno"

Tanti i messaggi di sostegno sotto al post di Bove: dal "forza della natura" con tanto di cuoricini del tennista e amico fraterno Flavio Cobolli fino ad altri ex compagni come Lorenzo Pellegrini e Lucas Beltran.

Leggi anche

Edoardo Bove in Senato: a un anno dal malore presenterà una legge sul primo soccorso

Ultimi video

00:48
DICH SPALLETTI SU PIETRANGELI 01-12 DICH

Spalletti ricorda Pietrangeli:""Lui ha insegnato a vincere, io sono cresciuto con il tennis"

00:57
DICH BEDIN LEGA B 1/12 DICH

Bedin: "Esposito il gioiello dello scorso campionato di B"

02:41
DICH DE SIERVO 1/12 DICH

De Siervo: "Milan-Como in Australia? Aspettiamo solo ok della Fifa"

02:06
DICH LA RUSSA 1/12 DICH

La Russa: "Lotito fa bene a essere arrabbiato per il rigore"

03:54
DICH DE LAURENTIIS 1/12 DICH

De Laurentiis: "Il problema del Napoli sono gli infortuni"

01:02
DICH KEAN 1/12 DICH

Kean: "Ce la faremo a salvarci"

02:21
DICH LAUTARO 1/12 DICH

Lautaro: "Le due sconfitte ci hanno fatto male"

01:52
SRV RULLO NAPOLI LA "VACANZA" BENEDETTA 1/12 (MUSICATO) SRV

Napoli, la "vacanza" benedetta e i segreti di Conte

02:06
SRV RULLO JUVENTUS VIGILIA UDINESE - COPPA ITALIA 1/12 (CON SOTTOPANCIA)

Juve, arriva la Coppa Italia e Spalletti carica: "Abituiamoci a vincere"

26:21
Spalletti: "La prima cosa è vincere"

Spalletti: "La prima cosa è vincere"

01:33
SRV RULLO FIORENTINA - IL MERCATO ANTI CRISI 1/12

Fiorentina ultima: il mercato è l'ancora di salvezza

01:50
SRV RULLO INTER RESPIRA VERSO COPPA ITALIA 1/12 SRV

Inter, testa alla Coppa Italia: Chivu si gode Lautaro

01:40
SRV RULLO COPPA ITALIA PROGRAMMA

Coppa Italia, ecco il programma: 6 partite in 3 giorni solo su Mediaset

01:22
DICH SPALLETTI SU VLAHOVIC 01-12 DICH

Spalletti: "Vlahovic starà fermo 2-3 mesi, peccato perchè era molto dentro alla squadra"

01:41
DICH SPALLETTI CONF STAMPA 01-12 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'esigenza di essere belli e vincenti, intanto però pensiamo a vincere"

00:48
DICH SPALLETTI SU PIETRANGELI 01-12 DICH

Spalletti ricorda Pietrangeli:""Lui ha insegnato a vincere, io sono cresciuto con il tennis"

I più visti di Calcio

CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Lionel Messi, 405 assist

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

Inter, what's going on?

Inter, che succede? Le sconfitte sono già 5

La rinascita di Lookman

La rinascita di Lookman

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:13
Golden Boy, Al-Khelaifi: "Stagione 2024/25 la migliore nella storia del Psg"
20:14
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Lavoriamo per ok Fifa"
20:13
Premio Golden Player Man dedicato a Diogo Jota, la moglie: "Affetto incredibile"
20:11
Golden Boy, Doué: "Un onore vincere lo stesso premio di Messi e Mbappé"
19:35
Bove un anno dopo il malore: "Un giorno che ha cambiato molte cose"