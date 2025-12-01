Bove un anno dopo il malore: "Un giorno che ha cambiato molte cose"

Un anno fa lo spavento. Intorno al ventesimo minuto di Fiornetina-Inter è cambiata la vita di Edoardo Bove: il centrocampista classe 2002, arrivato a Firenze in prestito dalla Roma, improvvisamente perde i sensi e si accascia a terra. Subito ci si accorge che il problema è grave e i soccorritori si precipitano in campo per dargli assistenza. Da quel giorno il romano non ha mai più calcato un campo da calcio. Oggi, a un anno di distanza, ha voluto condividere queste parole sui suoi social: "1 dicembre 2025, un anno fa questo giorno ha cambiato un pochino di cose. Oggi lo celebro, perché mi ha permesso di crescere, non mi a tolto la gioia di sorridere e mi ha spinto a dare un senso a quello che accade".