Calcio
Coppa Italia
la programmazione

Coppa Italia, via agli ottavi: tre giorni di partite su Mediaset

Juve-Udinese apre gli ottavi di Coppa Italia: arrivano le big. La programmazione delle partite su Mediaset

di Stefano Fiore
01 Dic 2025 - 12:02

La Coppa Italia entra nel vivo con l'inizio degli ottavi di finale. È il momento in cui entrano nel tabellone le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A, alzando notevolmente il livello della competizione. Tra le sedici squadre rimaste in corsa, c’è una sola rappresentante di Serie B, il Venezia (che sarà ospite dell’Inter), mentre per il resto sarà una sfida tra massimi club. Tutte le sfide, tra dicembre e gennaio, saranno in onda in esclusiva su Mediaset.

Coppa Italia, la programmazione degli ottavi

Juventus-Udinese martedì 2 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Giampaolo Pazzini, Alessio Tacchinardi, Mino Taveri ed Emidio Morganti

Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre 2025 alle 15 su Italia 1
telecronaca: Federico Mastria e Roberto Cravero
Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin
Inter-Venezia mercoledì 3 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Federica Zille e Graziano Cesari

Bologna-Parma giovedì 4 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
Lazio-Milan giovedì 4 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Christian Panucci, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari

Roma-Torino martedì 13 gennaio 2026 alle 21 su Italia
Fiorentina-Como martedì 27 gennaio 2026 alle 21 su Italia 1

Regolamento ottavi Coppa Italia: subito i rigori dopo il 90'

 La formula dell'eliminazione diretta secca ha una particolarità in più per evitare maratone invernali. In caso di parità, non ci saranno i tempi supplementari: si andrà direttamente ai calci di rigore dopo i 90 minuti regolamentari. 

Verso i quarti di finale, i possibili incroci

 Analizzando lo sviluppo del tabellone, emerge una particolarità suggestiva: i grandi derby cittadini di Serie A (Inter-Milan, Roma-Lazio e Juventus-Torino) potranno verificarsi eventualmente solo in finale. Il percorso verso l'atto conclusivo, però, promette scintille e remake storici già dai turni precedenti:

  • Milan: ai quarti potrebbe ritrovare il Bologna, in quella che sarebbe la riedizione dell'ultima finale.
  • Juventus: dallo stesso lato del tabellone, si profila un possibile quarto di lusso contro l'Atalanta (finale dell'anno precedente).
  • Inter: il cammino dei nerazzurri appare insidioso, con il rischio di incrociare la Roma ai quarti e il Napoli in un'eventuale semifinale (con i partenopei che, a loro volta, potrebbero dover superare l'ostacolo Fiorentina ai quarti).
coppa italia
ottavi
programmazione tv
mediaset

