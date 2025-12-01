Coppa Italia, via agli ottavi: tre giorni di partite su Mediaset

La Coppa Italia entra nel vivo con l'inizio degli ottavi di finale. È il momento in cui entrano nel tabellone le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A, alzando notevolmente il livello della competizione. Tra le sedici squadre rimaste in corsa, c’è una sola rappresentante di Serie B, il Venezia (che sarà ospite dell’Inter), mentre per il resto sarà una sfida tra massimi club. Tutte le sfide, tra dicembre e gennaio, saranno in onda in esclusiva su Mediaset.