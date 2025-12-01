Coppa Italia, via agli ottavi: tre giorni di partite su Mediaset

Juve-Udinese apre gli ottavi di Coppa Italia: arrivano le big. La programmazione delle partite su Mediasetdi Stefano Fiore
La Coppa Italia entra nel vivo con l'inizio degli ottavi di finale. È il momento in cui entrano nel tabellone le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A, alzando notevolmente il livello della competizione. Tra le sedici squadre rimaste in corsa, c’è una sola rappresentante di Serie B, il Venezia (che sarà ospite dell’Inter), mentre per il resto sarà una sfida tra massimi club. Tutte le sfide, tra dicembre e gennaio, saranno in onda in esclusiva su Mediaset.
Juventus-Udinese martedì 2 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Giampaolo Pazzini, Alessio Tacchinardi, Mino Taveri ed Emidio Morganti
Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre 2025 alle 15 su Italia 1
telecronaca: Federico Mastria e Roberto Cravero
Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin
Inter-Venezia mercoledì 3 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi
Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Federica Zille e Graziano Cesari
Bologna-Parma giovedì 4 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
Lazio-Milan giovedì 4 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Christian Panucci, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari
Roma-Torino martedì 13 gennaio 2026 alle 21 su Italia
Fiorentina-Como martedì 27 gennaio 2026 alle 21 su Italia 1
La formula dell'eliminazione diretta secca ha una particolarità in più per evitare maratone invernali. In caso di parità, non ci saranno i tempi supplementari: si andrà direttamente ai calci di rigore dopo i 90 minuti regolamentari.
Analizzando lo sviluppo del tabellone, emerge una particolarità suggestiva: i grandi derby cittadini di Serie A (Inter-Milan, Roma-Lazio e Juventus-Torino) potranno verificarsi eventualmente solo in finale. Il percorso verso l'atto conclusivo, però, promette scintille e remake storici già dai turni precedenti: