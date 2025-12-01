L'Inter riparte nel segno di Lautaro, ma quanta fatica col Pisa e a destra Diouf chiede spazio

Dopo il derby e la Champions, l'Inter riparte a Pisa. E lo fa al termine di una gara "sporca", sofferta per 70' contro il tandem tutto muscoli Nzola-Meister e risolta grazie alle mosse di Chivu e ai guizzi di capitan Lautaro. A quota 163 gol in nerazzurro, il "Toro" è l'uomo immagine della vittoria contro la banda di Gilardino, ma per mettere la firma sulla gara l'argentino ha dovuto aspettare l'ingresso di Esposito al posto di uno spento Thuram e di essere più vicino all'area avversaria. Un cambio di posizione che ha consentito a Lautaro di svestire i panni della seconda punta e di attaccare la profondità con più cattiveria piazzando l'uno-due che ha deciso la gara e consentito all'Inter di mettersi alle spalle il derby e riprendere subito la corsa in campionato.