Barcellona-Atletico Madrid: martedì 2 dicembre in seconda serata su Italia 1

Dall'altra parte della barricata c'è un Atletico Madrid in salute e lanciatissimo. I Colchoneros occupano il terzo posto con 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta) e vedono nel match del Camp Nou l'occasione d'oro per accorciare le distanze dalla vetta. Gli uomini del Cholo Simeone sono forti di una lunga striscia di vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta contro l’Oviedo (2-0) nella 14ª giornata. L'obiettivo è chiaro: espugnare Barcellona per guadagnare tre punti pesantissimi nella corsa al titolo.