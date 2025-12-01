Barcellona-Atletico Madrid: martedì 2 dicembre in seconda serata su Italia 1

Dal Camp Nou di Barcellona, la sfida tra i Blaugrana e i Colchoneros di Simeone. Appuntamento alla seconda serata di martedì 2 dicembre su Italia 1 e Mediaset Infinity.
Martedì 2 dicembre i riflettori del Camp Nou si accenderanno su uno degli incontri più attesi della stagione spagnola. Barcellona e Atletico Madrid scendono in campo per un big match che promette spettacolo e che potrebbe ridisegnare gli equilibri in vetta alla classifica. Il match sarà trasmesso in seconda serata su Italia 1, a partire dalle 23.30.
I padroni di casa guidano la Liga con 34 punti, frutto di un ruolino di marcia impressionante: 11 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, con il miglior attacco del torneo (39 gol fatti). La formazione di Hansi Flick arriva all'appuntamento con la volontà di ribadire la sua supremazia domestica dopo la recente delusione europea (sconfitta per 3-0 contro il Chelsea). In campionato, i blaugrana hanno mostrato carattere nell'ultimo turno, piegando l'Alaves per 3-1 grazie al sigillo finale di Dani Olmo nei tempi supplementari.
Dall'altra parte della barricata c'è un Atletico Madrid in salute e lanciatissimo. I Colchoneros occupano il terzo posto con 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta) e vedono nel match del Camp Nou l'occasione d'oro per accorciare le distanze dalla vetta. Gli uomini del Cholo Simeone sono forti di una lunga striscia di vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta contro l’Oviedo (2-0) nella 14ª giornata. L'obiettivo è chiaro: espugnare Barcellona per guadagnare tre punti pesantissimi nella corsa al titolo.