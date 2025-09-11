Fiorentina, tanta emozione per il ritorno di Bove al Viola Park: l'abbraccio degli ex compagni

Edoardo Bove è fermo da poco più di nove mesi a causa di un problema al cuore e si trova in un momento decisivo della sua carriera, in cui l'ipotetico ritorno al calcio giocato deve essere legato a delle attente valutazioni mediche. Il rientro in campo in Serie A, al momento, appare difficile: i parametri medici che permettono di ottenere l'idoneità nel nostro campionato sono molto stringenti. Non si esclude, però, che il centrocampista ex Fiorentina e Roma possa tornare in campo in altri campionati europei come la Bundesliga o la Premier League, un po' come fu nel caso di Eriksen dopo il malore accusato nel corso dell'Europeo del 2021.