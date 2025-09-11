Fiorentina, tanta emozione per il ritorno di Bove al Viola Park: l'abbraccio degli ex compagni

© AC Fiorentina
Il centrocampista ha fatto visita ai suoi ex compagni: abbracci e sorrisi ma anche tanta nostalgia
Una giornata speciale per i giocatori e lo staff della Fiorentina che hanno ricevuto la visita a sorpresa di Edoardo Bove, centrocampista ex viola fermo dallo scorso dicembre a causa di un malore che lo sta tenendo lontano dai campi da gioco.
Sul sito Instagram della Fiorentina sono state condivise delle foto che ritraggono il saluto di Bove ai suoi ex compagni, dal capitano Luca Ranieri a Dodò e Gosens, visibilmente emozionati nel rivedere il classe 2002 al Viola Park. "Che bello rivederti", è stato il commento social della Viola, accompagnato da tanti messaggi d'affetto: "Per sempre uno di noi", "Questa sarà per sempre casa tua".
Edoardo Bove è fermo da poco più di nove mesi a causa di un problema al cuore e si trova in un momento decisivo della sua carriera, in cui l'ipotetico ritorno al calcio giocato deve essere legato a delle attente valutazioni mediche. Il rientro in campo in Serie A, al momento, appare difficile: i parametri medici che permettono di ottenere l'idoneità nel nostro campionato sono molto stringenti. Non si esclude, però, che il centrocampista ex Fiorentina e Roma possa tornare in campo in altri campionati europei come la Bundesliga o la Premier League, un po' come fu nel caso di Eriksen dopo il malore accusato nel corso dell'Europeo del 2021.
