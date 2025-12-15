Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
fiorentina
HomeMercatoVideoFotoRosa
IL COMUNICATO

Fiorentina, i tifosi rompono con la proprietà: "Le nostre strade si dividono"

Duro comunicato dei tifosi viola dopo l'ennesimo ko: "Non ci riconosciamo più in questa proprietà"

di Redazione
15 Dic 2025 - 22:20

"Noi non ci riconosciamo più in questa proprietà e pertanto le nostre strade si dividono. Continueremo per sempre a essere tifosi della Fiorentina e lotteremo con tutte le nostre forze affinché lo spettro dei Cosmos smetta di aleggiare su Firenze". Si conclude così un lungo comunicato firmato dall'Associazione Centro di Coordinamento Viola club, organizzazione che raccoglie il maggior numero di tifosi gigliati. Una nota che segna di fatto una rottura con la società guidata dalla famiglia Commisso. "Ora basta. Riteniamo opportuno intervenire per far conoscere al popolo viola il punto di vista dei club organizzati sulla situazione attuale della Fiorentina. Non è nostro compito suggerire soluzioni per fronteggiare quella che appare a tutti gli effetti una caduta libera senza paracadute. Noi siamo tifosi, siamo l'organizzazione che racchiude il maggior numero di viola club e possiamo perciò lamentare quella che negli ultimi anni è sembrata una deriva molto chiara e lucida da parte della società, arroccata dentro al bellissimo e costosissimo Viola Park", si legge nel comunicato. "Elementi fondamentali come 'identità' e 'senso di appartenenza' che in questo momento sarebbero indispensabili, sono stati messi da parte e ritenuti non strategici. L'ostentata indifferenza verso l'Associazione e i Viola club stessi ne è la plastica dimostrazione. Senza dimenticare quella maglia 'arancione' di ieri che è sembrata l'ultimo 'sfregio' a Firenze e ai tifosi viola", prosegue la nota. 

Leggi anche

Riflessioni in corso, Vanoli è in bilico: tra i sostituti spunta il clamoroso ritorno di Pioli

"Noi possiamo solo registrare il senso di smarrimento e di disorientamento che sta pervadendo tutto il mondo viola. Abbiamo paura e siamo terrorizzati all'idea di finire in serie B per di più nell'anno del Centenario. Abbiamo una squadra che a oggi è riuscita a raccogliere 6 punti sui 45 disponibili, una miseria e l'eventuale retrocessione sarà una macchia indelebile per calciatori, staff tecnico e dirigenti. Vergognatevi!", si aggiunge per poi lanciare un attacco alla dirigenza. "Leggendo l'intervista del presidente Commisso speravamo di trovare un'idea di soluzione invece la paura di retrocedere è aumentata ulteriormente. Ed è evidente che il presidente vive, o lo fanno vivere, in un mondo parallelo che non ha niente a che vedere con la realtà, tanto che possiamo affermare che di quella intervista non abbiamo condiviso niente. Ci attendevamo ben altro! Noi credevamo di poter intraprendere con questa proprietà un cammino diverso dall'aver lottato per non retrocedere 3 anni su 7 di gestione e raggiungere come massimo risultato un 6° posto", conclude la nota.

fiorentina
tifosi

Ultimi video

01:40
Cambiaghi: "La prestazione c'è stata"

Cambiaghi: "La prestazione c'è stata"

01:37
SRV RULLO FIORENTINA, LUNEDI NERO: LE DECISIONI 15/12 SRV

Fiorentina, è sempre più crisi: tutte le ultimissime

02:47
SRV RULLO SUPERCOPPA SHOW (MUSICATO) 15/12 OK

Supercoppa Italiana, la guida ufficiale: partite, orari, soldi in palio

01:45
RULLO/13 IL "PRIMO" CHIVU ok

Inter, Chivu punta la Supercoppa: sei mesi da grande

01:29
SRV RULLO MILAN, OPERAZIONE SUPERCOPPA 15/12 OKOK SRV

Milan: tutta la verità sul ginocchio di Gabbia

01:50
SRV NAPOLI, PRANZO A CASA CANNAVARO 15/12 SRV

Natale a casa di Fabio Cannavaro: "Mi regalo il Mondiale!"

02:02
SRV RULLO IL "FENOMENO" BARTESAGHI (MUSICATO) 15/12 SRV

Bartesaghi cresce e stupisce "sognando Maldini"

01:31
SRV RULLO SUPER PROBLEMI NAPOLI VERSO SUPERCOPPA 15 12

Napoli, super-problemi da risolvere per la Supercoppa

01:41
SRV RULLO SPALLETTI E "LA PRIMA JUVE BELLA" 15/12 SRV

Finalmente Spalletti vede "la prima Juve bella"

02:46
INTERVISTA CANNAVARO su Uzbekistan per sito 15/12 DICH

Cannavaro ai Mondiali 20 anni dopo: "Senza pressioni ci divertiremo"

03:01
INTERVISTA CANNAVARO su Nazionale x sito 15/12 DICH

Nazionale, il consiglio di Cannavaro a Gattuso: "Va recuperato quel 'primo non subire gol'"

01:43
Il giorno di Roma-Como

Il giorno di Roma-Como

01:28
Scamacca ora...spacca

Scamacca ora...spacca

01:30
Capitan Lautaro

Capitan Lautaro

00:19
MCH GOL FRIBURGO VS BORUSSIA D. MCH

Il gol della giornata in Bundesliga: la girata acrobatica di Holer del Friburgo

01:40
Cambiaghi: "La prestazione c'è stata"

Cambiaghi: "La prestazione c'è stata"

I più visti di Fiorentina

Riflessioni in corso, Vanoli è in bilico: tra i sostituti spunta il clamoroso ritorno di Pioli

Fiorentina in silenzio stampa, il club valuta decisioni importanti. Squadra in ritiro

L'incubo della Viola continua: una doppietta di Orban trascina l'Hellas nella sfida salvezza

Commisso: "Cedere la Fiorentina? Non ho mai mollato e non lo farò ora. La B non è un'opzione"

Festa di Natale per la Fiorentina: c'è anche Bove sorridente FOTO

Polveriera viola: Vanoli cambia il rigorista, Kean non la prende bene e non esulta. Il ds viola: "Allenatore confermato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:39
Protti e la battaglia contro il tumore: "Sono sulle montagne russe, provo a combattere"
20:07
Esame per agenti sportivi: 93 candidati, il 19 dicembre l'elenco degli idonei
19:03
Virtus Verona: "Nessuna evidenza di insulti razzisti da parte di un atleta"
18:08
Credito sportivo e Aic rinnovano convenzione per impiantistica
17:04
Insulto razzista, il Qpr si ritira da torneo milanese