Fiorentina, Vanoli in bilico: tra i possibili sostituti c'è anche il ritorno di Pioli

In attesa di capire quale sarà il futuro di Vanoli, ecco che cominciano a circolare alcuni nomi in merito al possibile sostituto, che sarebbe il terzo allenatore stagione. Proprio per questo motivo, nella lista di Commisso sembra essere presente il nome di Stefano Pioli, sotto contratto con la Fiorentina fino al 2028 e che potrebbe clamorosamente tornare dopo essere stato esonerato poche settimane fa. Poi ci sono i nomi di Davide Ballardini e Carmine Gautieri, ieri entrambi avvisati al Franchi, ma anche quello di Giuseppe Iachini (già autore di una salvezza sotto la gestione Commisso). Da non scordare Daniele Galloppa, attuale allenatore della Primavera e già in panchina in Conference League contro il Mainz nella settimana che ha portato all'esonero di Pioli e all'arrivo di Vanoli. Per l'ex allenatore del Torino il tempo sembra essere veramente contato: solamente una vittoria con l'Udinese (ammesso che vada in panchina) potrebbe rilanciare la sua avventura in maglia viola. Altrimenti sarà - quasi sicuramente - esonero.