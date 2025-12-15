Logo SportMediaset

Calcio
fiorentina
FIORENTINA

Fiorentina, Vanoli in bilico: tra i possibili sostituti c'è anche il ritorno di Pioli

Il terzo ko di fila in campionato potrebbe essere fatale per l'allenatore viola: tutti i sostituti 

di Martino Cozzi
15 Dic 2025 - 10:46

La Fiorentina riflette sul futuro di Paolo Vanoli. All'indomani della sconfitta casalinga con l'Hellas Verona, la nona in quindici giornate di Serie A, la società viola s'interroga sulle scelte da compiere per risollevare una situazione che ormai sembra essere - quasi - compromessa. In primis, la dirigenza ha deciso di mandare la squadra in ritiro a tempo indeterminato sperando in un cambio di rotta già dalla prossima giornata, quando al Franchi arriverà l'Udinese sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria con il Napoli. 

Fiorentina in silenzio stampa, il club valuta decisioni importanti. Squadra in ritiro

Oltre ai calciatori, anche l'operato di Paolo Vanoli è finito nel mirino di tifosi e società. In cinque partite alla guida della viola, l'ex allenatore del Torino ha ottenuto solamente due punti, con tre ko di fila nelle ultime tre partite. Al di là dei risultati, all'allenatore viene anche imputato lo scarso coraggio nel provare a cambiare a livello tattico, a partire dalla difesa che da tre potrebbe passare a quattro. Vanoli, però, ha recentemente dichiarato che in questo momento la tattica viene dopo e che prima deve "trovare il click nella testa dei suoi calciatori". Click che è arrivato in Conference League grazie alla vittoria con la Dinamo Kiev, ma che non ha avuto risvolti sul campionato. 

I SOSTITUTI

In attesa di capire quale sarà il futuro di Vanoli, ecco che cominciano a circolare alcuni nomi in merito al possibile sostituto, che sarebbe il terzo allenatore stagione. Proprio per questo motivo, nella lista di Commisso sembra essere presente il nome di Stefano Pioli, sotto contratto con la Fiorentina fino al 2028 e che potrebbe clamorosamente tornare dopo essere stato esonerato poche settimane fa. Poi ci sono i nomi di Davide Ballardini e Carmine Gautieri, ieri entrambi avvisati al Franchi, ma anche quello di Giuseppe Iachini (già autore di una salvezza sotto la gestione Commisso). Da non scordare Daniele Galloppa, attuale allenatore della Primavera e già in panchina in Conference League contro il Mainz nella settimana che ha portato all'esonero di Pioli e all'arrivo di Vanoli. Per l'ex allenatore del Torino il tempo sembra essere veramente contato: solamente una vittoria con l'Udinese (ammesso che vada in panchina) potrebbe rilanciare la sua avventura in maglia viola. Altrimenti sarà - quasi sicuramente - esonero

fiorentina
paolo vanoli
pioli

