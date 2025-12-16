Petardi contro il centro sportivo Fiorentina: aperta un'inchiesta. Vanoli parlerà alla vigilia della Conference

Dopo lo sconforto per la sconfitta casalinga con il Verona, e il successivo silenzio stampa totale, è arrivato dalla stessa società viola il comunicato che, diffondendo con una nota ufficiale il programma della vigilia della trasferta svizzera, ha annunciato l'orario e il luogo dove ''mister Vanoli sosterrà la conferenza insieme a un calciatore'', secondo il regolamento della Uefa: alle 18,30 presso la sala stampa dello Stade de la Tuiliere. Per domani alle 10,30 è prevista la rifinitura (aperta ai media per i primi 15 minuti) al Viola Park, dove il tecnico e la squadra sono in ritiro da domenica sera per cercare di mantenere la giusta concentrazione in un momento complicato.