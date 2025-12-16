Logo SportMediaset

Calcio
fiorentina
CAOS FIORENTINA

Petardi contro il centro sportivo Fiorentina: aperta un'inchiesta. Vanoli parlerà alla vigilia della Conference

Protesta dei tifosi il 14 e 15 dicembre. L'allenatore torna in conferenza stampa

di Redazione
16 Dic 2025 - 16:23

Petardi contro il Viola Park sono stati lanciati le sere del 14 e del 15 dicembre, a Bagno a Ripoli (Firenze), dove sorge il centro sportivo della Fiorentina. Non risultano feriti. I carabinieri indagano per risalire ai responsabili. Verosimilmente è successo a causa dei risultati ottenuti dalla Fiorentina nel campionato di calcio di serie A. E' all'ultimo posto staccata dalle altre squadre e rischia di finire in B se non inverte rapidamente la rotta. I petardi sono finiti contro la rete perimetrale.

Dopo lo sconforto per la sconfitta casalinga con il Verona, e il successivo silenzio stampa totale, è arrivato dalla stessa società viola il comunicato che, diffondendo con una nota ufficiale il programma della vigilia della trasferta svizzera, ha annunciato l'orario e il luogo dove ''mister Vanoli sosterrà la conferenza insieme a un calciatore'', secondo il regolamento della Uefa: alle 18,30 presso la sala stampa dello Stade de la Tuiliere. Per domani alle 10,30 è prevista la rifinitura (aperta ai media per i primi 15 minuti) al Viola Park, dove il tecnico e la squadra sono in ritiro da domenica sera per cercare di mantenere la giusta concentrazione in un momento complicato. 

Ieri, intanto, l'Associazione del Centro coordinamento viola club ha annunciato con un comunicato di ''non riconoscersi più in questa proprietà e pertanto da oggi le nostre strade si dividono''. Una posizione che si allinea a quella di contestazione dei club della Curva Fiesole. 

Riflessioni in corso, Vanoli è in bilico: tra i sostituti spunta il clamoroso ritorno di Pioli

Almeno fino alla fine alla partita di Conference League in programma giovedì alle 21 a Losanna, sarà ancora Paolo Vanoli a guidare la Fiorentina. Si è parlato anche della possibilità che si aspetti fino alla gara di campionato con l'Udinese, ma è chiaro che un ulteriore tracollo in Europa sarebbe fatale all'attuale allenatore. La rosa dei possibili sostituti si limita a Beppe Iachini, ex giocatore della viola ed esperto in salvezze, e Galloppa, la guida tecnica della Primavera che ha il pregio di non costare nulla visto che, in caso di esonero di Vanoli, il club avrebbe a libro paga ben tre allenatori. 

Fiorentina, i tifosi rompono con la proprietà: "Le nostre strade si dividono"

petardi
fiorentina
vanoli

