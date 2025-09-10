Pradè, tutta la soddisfazione per Kean: "Ha sposato pienamente la causa"

Lo sa bene Daniele Pradè, direttore tecnico della Fiorentina, che nella conferenza stampa odierna al Viola Park ha raccontato di come il classe 2000 abbia voluto continuare a sposare la causa viola: "La storia di Kean è sempre stata trasparente: c'è stato un incontro a Cagliari insieme a Commisso, il presidente ha detto a Moise che avrebbe avuto piacere di continuare insieme, rinnovando il contratto. Lui è stato molto felice di questo". Di mezzo, però, c'erano le sirene provenienti dall'Arabia e anche una clausola che avrebbe consentito all'attaccante di liberarsi per 52 milioni di euro: "Scadeva il 12 luglio - prosegue Pradè -, abbiamo lasciato ogni decisione a Moise, ed era giusto così dopo il discorso che avevamo fatto".