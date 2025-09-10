Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
fiorentina
HomeMercatoVideoFotoRosa
Fiorentina

Pradè, tutta la soddisfazione per Kean: "Ha sposato pienamente la causa"

Nella conferenza stampa odierna, il direttore tecnico viola ha parlato del rinnovo dell'attaccante e degli obiettivi stagionali 

10 Set 2025 - 13:27

Pioli, Dzeko, Piccoli e tanti altri. L'estate della Fiorentina è stata ricca di colpi ma il club viola può ritenersi soddisfatto soprattutto per aver blindato e rinnovato il suo gioiello: Moise Kean. Arrivato lo scorso anno dalla Juventus, l'attaccante alla sua prima stagione a Firenze ha collezionato 25 gol fra tutte le competizioni: acquistato per "soli" 15 milioni di euro, oggi il suo valore è più che triplicato

Lo sa bene Daniele Pradè, direttore tecnico della Fiorentina, che nella conferenza stampa odierna al Viola Park ha raccontato di come il classe 2000 abbia voluto continuare a sposare la causa viola: "La storia di Kean è sempre stata trasparente: c'è stato un incontro a Cagliari insieme a Commisso, il presidente ha detto a Moise che avrebbe avuto piacere di continuare insieme, rinnovando il contratto. Lui è stato molto felice di questo". Di mezzo, però, c'erano le sirene provenienti dall'Arabia e anche una clausola che avrebbe consentito all'attaccante di liberarsi per 52 milioni di euro: "Scadeva il 12 luglio - prosegue Pradè -, abbiamo lasciato ogni decisione a Moise, ed era giusto così dopo il discorso che avevamo fatto". 

Leggi anche
Albert Gudmundsson

Gudmundsson va ko con l'Islanda, Rrahmani col Kosovo: problemi per Pioli e Conte

La decisione finale ha reso tutti più che soddisfatti, anche per ragioni che vanno oltre il campo. "Siamo contenti di Kean, non solo come calciatore ma anche come persona: è un ragazzo buono, ha sposato pienamente Firenze e la Fiorentina. Si vede anche in campo, perché lo fa con gioia e quando lui è felice gli può riuscire tutto", ha aggiunto Pradè. 

Infine, il direttore tecnico ci ha tenuto a ribadire quale deve essere l'obiettivo di questa stagione: "Vincere qualcosa, è normale. Ci siamo arrivati a un passo: abbiamo fatto tre finali, le abbiamo perse. L'anno scorso una semifinale e 65 punti in campionato: sono tanti. Siamo arrivati sesti e negli ultimi anni la sesta ha fatto l'Europa League. Questo un po' lo sentiamo addosso, perché per noi quella competizione sarebbe stata una grande soddisfazione".

fiorentina
moise kean
daniele prade
calciomercato

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Fiorentina

Colpo di scena alla Fiorentina: Raffaele Palladino si è dimesso

MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

Ufficiale il rinnovo di Kean: "Non potevo deludere la fiducia ricevuta"

MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

Commisso scatenato: Piccoli può diventare l'acquisto più caro della storia davanti a due 'juventini'

Tentazione Ceballos per la Fiorentina. Ikoné saluta e va al Paris FC, sfuma Lindelof

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:11
Milan, Adli all'Al Shabab: 7 milioni ai rossoneri
14:06
Fiorentina, il retroscena su Kean: il Napoli è stato vicino all'attaccante
13:00
Donnarumma, tutti i dettagli del contratto con il City
12:08
Calzona: "Rinnovo con la Slovacchia? Sarà automatico se ci qualifichiamo ai Mondiali"
11:50
Lazio, Gila potrebbe salutare