Italiano: "Roma superiore, è un'impresa. Contro l'Aston Villa saremo di nuovo sfavoriti"

Dopo la vittoria della Coppa Italia (proprio all'Olimpico di Roma) e le due finali di Conference League con la Fiorentina, Italiano si è confermato prolifico nelle sfide a eliminazione diretta: "Voglio onorare al meglio ogni competizione, con spirito e la giusta preparazione, con attenzione. Guardiamo al dettaglio e in partite andata e ritorno come queste guardiamo alla strategia per poter mettere in difficoltà avversari superiori. Abbiamo superato un girone tosto e vinto un playoff difficile, oggi abbiamo superato una squadra superiore a noi e questo va detto. Non ho festeggiato? Dopo il problema che ho avuto con la polmonite devo rientrare negli spogliatoi per un controllo con il dottore".