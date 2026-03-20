Italiano: "Roma superiore, è un'impresa. Contro l'Aston Villa saremo di nuovo sfavoriti"

Derby italiano spettacolare in Europa League: le foto di Roma-Bologna
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L'allenatore del Bologna dopo il passaggio ai quarti: "Onoriamo al meglio ogni competizione. Non ho festeggiato perché dopo la polmonite devo stare attento"
"Impresa". Vincenzo Italiano non usa mezzi termini per definire la vittoria del suo Bologna in casa della Roma, ai supplementari, nel ritorno degli ottavi di Europa League: "Abbiamo fatto un'impresa in uno stadio magnifico, contro una squadra forte. Ripartivamo dal 49% di possibilità di passare il turno e lo abbiamo ribaltato. La prestazione è stata ottima, avevamo una montagna da scalare. Complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto", le parole dell'allenatore a Sky Sport.
Il gol di Rowe ha aggiustato un approccio non perfetto: "All'inizio non riuscivamo a tenere la squadra nella loro metà campo. Dopo il nostro gol, è cambiato il nostro modo di stare in campo e abbiamo fatto ciò che abbiamo preparato. Poi ci sta soffrire e nei supplementari è un'altra partita. Chi fa il primo gol spesso vince e ci siamo riusciti".
Dopo la vittoria della Coppa Italia (proprio all'Olimpico di Roma) e le due finali di Conference League con la Fiorentina, Italiano si è confermato prolifico nelle sfide a eliminazione diretta: "Voglio onorare al meglio ogni competizione, con spirito e la giusta preparazione, con attenzione. Guardiamo al dettaglio e in partite andata e ritorno come queste guardiamo alla strategia per poter mettere in difficoltà avversari superiori. Abbiamo superato un girone tosto e vinto un playoff difficile, oggi abbiamo superato una squadra superiore a noi e questo va detto. Non ho festeggiato? Dopo il problema che ho avuto con la polmonite devo rientrare negli spogliatoi per un controllo con il dottore".
L'attesa ora è tutta per i quarti contro l'Aston Villa: "Sarà un'altra partita da preparare bene, contro una squadra che abbiamo già affrontato due volte in casa loro. Partiremo sfavoriti, proveremo a ribaltare il pronostico anche in quel caso".
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