BOLOGNA

Italiano: "Roma superiore, è un'impresa. Contro l'Aston Villa saremo di nuovo sfavoriti"

L'allenatore del Bologna dopo il passaggio ai quarti: "Onoriamo al meglio ogni competizione. Non ho festeggiato perché dopo la polmonite devo stare attento"

20 Mar 2026 - 01:16
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"Impresa". Vincenzo Italiano non usa mezzi termini per definire la vittoria del suo Bologna in casa della Roma, ai supplementari, nel ritorno degli ottavi di Europa League: "Abbiamo fatto un'impresa in uno stadio magnifico, contro una squadra forte. Ripartivamo dal 49% di possibilità di passare il turno e lo abbiamo ribaltato. La prestazione è stata ottima, avevamo una montagna da scalare. Complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto", le parole dell'allenatore a Sky Sport

Il gol di Rowe ha aggiustato un approccio non perfetto: "All'inizio non riuscivamo a tenere la squadra nella loro metà campo. Dopo il nostro gol, è cambiato il nostro modo di stare in campo e abbiamo fatto ciò che abbiamo preparato. Poi ci sta soffrire e nei supplementari è un'altra partita. Chi fa il primo gol spesso vince e ci siamo riusciti".

Dopo la vittoria della Coppa Italia (proprio all'Olimpico di Roma) e le due finali di Conference League con la Fiorentina, Italiano si è confermato prolifico nelle sfide a eliminazione diretta: "Voglio onorare al meglio ogni competizione, con spirito e la giusta preparazione, con attenzione. Guardiamo al dettaglio e in partite andata e ritorno come queste guardiamo alla strategia per poter mettere in difficoltà avversari superiori. Abbiamo superato un girone tosto e vinto un playoff difficile, oggi abbiamo superato una squadra superiore a noi e questo va detto. Non ho festeggiato? Dopo il problema che ho avuto con la polmonite devo rientrare negli spogliatoi per un controllo con il dottore".

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L'attesa ora è tutta per i quarti contro l'Aston Villa: "Sarà un'altra partita da preparare bene, contro una squadra che abbiamo già affrontato due volte in casa loro. Partiremo sfavoriti, proveremo a ribaltare il pronostico anche in quel caso".

Derby italiano spettacolare in Europa League: le foto di Roma-Bologna

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