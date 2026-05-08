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Esultanza sfrenata

Aston Villa in finale di Europa League, sugli spalti esplode la gioia del Principe William

Il figlio di Re Carlo è un grande tifoso dei Villans e non ha trattenuto la gioia per la vittoria (4-0) sul Nottingham Forest

08 Mag 2026 - 10:46
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Per novanta minuti il Principe William ha perso il tipico aplomb britannico e si è trasformato in un ultrà scatenato sulle tribune del Villa Park di Birmingham. Il figlio di Re Carlo è un grande tifoso della formazione di Unai Emery e a ognuno dei quattro gol ha esultato alzando il pugno e scatenandosi con i vicini di posto.

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