Europa League: la Roma cade ancora in casa, festa Viktoria Plzen

LA PARTITA

Prosegue l'Europa League complicata della Roma, che si fa del male da sola e perde 2-1 in casa contro il Viktoria Plzen. I giallorossi iniziano bene, con una chance per Dovbyk, ma pian piano concedono troppo cambio a un Viktoria Plzen letale in contropiede. I cechi studiano l'avversario e colpiscono al 20', quando Kwabena Adu vince il duello con Ziolkowski e colpisce sul secondo palo. Non può farci nulla Svilar, che deve raccogliere il pallone dalla rete anche al 23', quando Souaré lo fulmina con un potente rasoterra. La Roma non sa rendersi pericolosa e allora Gasperini cambia tutto: fuori Ziolkowski, dentro El Shaarawy e si passa al 4-2-3-1. La mossa quantomeno restituisce il dominio del match ai giallorossi, che si rendono pericolosi con Wesley: scarsa invece la mira di Soulé, poco ispirato stasera. Nella ripresa Gasperini perde Manu Koné e accorcia, su rigore: Spacil colpisce col braccio, Dybala trasforma al 53'. Da qui in poi la Roma mette in atto un dominio sterile, faticando a costruirsi occasioni. El Shaarawy e Pisilli sono tra i più ispirati e i giallorossi hanno corner su corner a disposizione, ma li sprecano: N'Dicka manca una grande chance, Pisilli si vede annullare il pari al 96'. Finisce dunque 2-1 per il Viktoria Plzen, che svetta con 7 punti e insegue il terzetto di capoliste. Roma ferma a quota 3 e, ad oggi, ai margini della zona-playoff col suo 23° posto.