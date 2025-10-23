Europa League: la Roma cade ancora in casa, festa Viktoria Plzen

Quarto ko interno in tutte le competizioni per Gasperini, che perde 2-1: fatale l'uno-due di Adu e Souarédi Redazione
© Getty Images
La Roma continua a faticare in Europa League, posizionandosi ai margini della zona-playoff dopo tre giornate. I giallorossi crollano contro il Viktoria Plzen, che colpisce con un letale uno-due: Kwabena Adu (20') e Souaré bucano Svilar (23'). Gasperini reagisce passando a quattro, ma i suoi non vanno oltre il rigore di Dybala (53') e il pari annullato a Pisilli (96'). Finisce dunque 2-1 per il Viktoria, secondo ko interno in Europa per la Roma.
LA PARTITA
Prosegue l'Europa League complicata della Roma, che si fa del male da sola e perde 2-1 in casa contro il Viktoria Plzen. I giallorossi iniziano bene, con una chance per Dovbyk, ma pian piano concedono troppo cambio a un Viktoria Plzen letale in contropiede. I cechi studiano l'avversario e colpiscono al 20', quando Kwabena Adu vince il duello con Ziolkowski e colpisce sul secondo palo. Non può farci nulla Svilar, che deve raccogliere il pallone dalla rete anche al 23', quando Souaré lo fulmina con un potente rasoterra. La Roma non sa rendersi pericolosa e allora Gasperini cambia tutto: fuori Ziolkowski, dentro El Shaarawy e si passa al 4-2-3-1. La mossa quantomeno restituisce il dominio del match ai giallorossi, che si rendono pericolosi con Wesley: scarsa invece la mira di Soulé, poco ispirato stasera. Nella ripresa Gasperini perde Manu Koné e accorcia, su rigore: Spacil colpisce col braccio, Dybala trasforma al 53'. Da qui in poi la Roma mette in atto un dominio sterile, faticando a costruirsi occasioni. El Shaarawy e Pisilli sono tra i più ispirati e i giallorossi hanno corner su corner a disposizione, ma li sprecano: N'Dicka manca una grande chance, Pisilli si vede annullare il pari al 96'. Finisce dunque 2-1 per il Viktoria Plzen, che svetta con 7 punti e insegue il terzetto di capoliste. Roma ferma a quota 3 e, ad oggi, ai margini della zona-playoff col suo 23° posto.
LE PAGELLE
Pisilli 6.5 - Entra e cambia la partita per la Roma, dandole quella grinta che era mancata nel primo tempo. Si guadagna un rigore e si vede negare la gioia del gol sulla sirena: era in fuorigioco.
Dybala 6 - Il rigore trasformato avvia il tentativo di rimonta dei giallorossi, ma per tutto il resto del match mostra rare difficoltà a trovare la posizione. Prova sufficiente, ma non eclatante.
Soulé 5 - La voglia c'è, la mira scarseggia in modo preoccupante. Fatica a trovare la porta, calciando spesso alto, e lascia Dovbyk da solo per buoni tratti del match.
Souaré 7 - Prova totale del mediano del Viktoria Plzen, un profilo che andrà seguito in questa Europa League. Vince tutti i duelli e si toglie la soddisfazione del gol, con un bellissimo rasoterra.
Adu 6.5 - Punge e fa soffrire la difesa giallorossa, stravincendo il duello con un timido Ziolkowski. Lo aggira e distrugge nel confronto che porta al 2-1, poi sparisce progressivamente quando la Roma passa a quattro dietro.
IL TABELLINO
ROMA (3-4-2-1) - Svilar 6; Ziolkowski 5 (29' El Shaarawy 6.5), Mancini 6, Hermoso 5.5; Celik 5.5, Koné 5.5 (1' st Pisilli 6.5), El Aynaoui 5.5, Wesley 5.5; Soulé 5 (29' st N'Dicka 5.5), Dybala 6; Dovbyk 5.5 (29' st Ferguson 5.5). A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Cristante, Pellegrini, Tsimikas, Bailey, Ghilardi. All. Gasperini.
VIKTORIA PLZEN (4-3-1-2) - Jedlicka 6.5; Paluska 6 (23' st Havel 6), Dweh 6.5, Jemelka 6 (20' st Markovic 6), Spacil 5.5 (35' st Zeljkovic sv); Memic 6, Cerv 6.5, Souaré 7; Ladra 5.5 (20' st Visinsky 6); Durosinmi 6, Adu 6.5 (35' st Bello sv). A disposizione: Tvrdon, Wiegele, Kabongo. All. Hysky.
Arbitro: Meler (Tur).
Marcatori: 20' Adu (V), 23' Souaré (V), 8' st Dybala rig. (R).
Ammoniti: Durosinmi (V), Celik (R), Souaré (V), Spacil (V), Cerv (V), Mancini (R), Dweh (V).